Надя Дорофєєва поділилася новим фото з Мішею Кацуріним

Співачка не показала обличчя коханого, а також приховала від публіки і своє.

32-річна українська співачка Надя Дорофєєва продовжує підігрівати інтерес публіки до свого роману з київським ресторатором Мішею Кацуріним. Знаменитість поділилася новим знімком із коханим у сторіс свого Instagram.

На фотографії облич пари не видно, оскільки в кадр потрапили ноги. При цьому Міша сидить у чорній сорочці та шортах кольору хакі, тримаючи в руках чашку капучино, а Надя обрала сукню з розрізом, білі шкарпетки та чорні лофери Prada. На колінах дівчини лежить блокнот. Кацурін і Дорофєєва сидять на лавці у парку.

Фото: Скриншот

Ресторатор і співачка офіційно підтвердили свої стосунки у червні цього року, хоча до цього в Мережі вже циркулювали чутки про їхній можливий роман. У березні 2022-го Дорофєєва розлучилася з українським співаком Володимиром Дантесом, з яким була у шлюбі.

Пара підтвердила свої стосунки у червні 2022 року після кількох місяців підозр у Мережі. У березні цього ж року Надя Дорофєєва розлучилася зі своїм колишнім коханим, українським співаком Володимиром Дантесом, за якого вийшла заміж у 2015 році після чотирьох років стосунків.

Незабаром після розлучення артистки про розлучення повідомив Кацурін.

За чутками, зараз Дантес зустрічається із колишньою дружиною ресторатора.

Екстрасенс Макс Гордєєв каже, що Володимир Дантес та Михайло Кацурін дуже схожі енергетично, але передбачає, що обидві пари не складуться.

"Можливо, ми навіть ще побачимо знову повернення нашої пари", — не виключає Гордєєв.