"Монархия в надежных руках": британский журналист рассказал о поступке Кейт Миддлтон

Мальчик даже не представлял, с кем разговаривает.

Кейт Миддлтон снова покорила британцев своей добротой и умением натйи подход к детям. Во время путешествия в Бирмингем на поезде в вагоне первого класса она мило болтала с восьмилетним мальчиком Тедом, который оказался сыном обозревателя The Times Мэтью Сайеда. Эту историю отец позже рассказал своим читателям в колонке.

По его словам, в то время, как принц Уильям и принцесса Шарлотта полетели на Игры Содружества на вертолете, герцогиня Кембриджская поехала на поезде. Когда журналист встал, чтобы сходить в туалет, Кейт завела разговор с Тедом.

"Занимаясь своим делом, я слышу, как он разговаривает с женщиной. "'Ты здесь один?' – спрашивает она. – Нет, там мой папа, – говорит он, указывая на туалет", – пишет Сайед. По его словам, его сын и попутчица смеялись и весело проводили время.

""Давай, Тед, – говорю я, – нам пора выходить! О, и спасибо, что составили ему компанию…" – говорю я, поворачиваясь к женщине, ожидающей своей очереди, когда я остановился. Мои брови поползли вверх, а лицо не сдерживало удивления. – Кейт? – выпаливаю я. В вестибюле нет ни бодигарда, ни вооруженной охраны. А вот и герцогиня Кембриджская, весело болтающая с моим сыном", – продолжил свой рассказ автор.

Когда он спросил у Теда, знает ли тот, с кем разговаривал, тот ответил:

"Понятия не имею, но она была очень милой".

"Герцогиня понятия не имела, что разговаривает с сыном журналиста, поэтому я считаю, что это отражает ее характер и чувство долга. Монархия в надежных руках", – подчеркнул Сайед.

Напомним, на Играх Содружества принцесса Шарлотта впервые присутствовала одна, с родителями, без братьев. Она с интересом следила за заплывами и хоккейным матчем, хотя призналась, что ей по душе гимнастика.