"Монархія в надійних руках": британський журналіст розповів про вчинок Кейт Міддлтон

Хлопчик навіть не уявляв, з ким розмовляє.

Кейт Міддлтон знову підкорила британців своєю добротою і вмінням знайти підхід до дітей. Під час подорожі до Бірмінгема на потязі у вагоні першого класу вона мило розмовляла з восьмирічним хлопчиком Тедом, який виявився сином оглядача The Times Метью Саїда. Цю історію батько згодом розповів своїм читачам у колонці.

За його словами, тоді, коли принц Вільям та принцеса Шарлотта полетіли на Ігри Співдружності на гелікоптері, герцогиня Кембриджська поїхала потягом. Коли журналіст підвівся, щоб сходити в туалет, Кейт завела розмову з Тедом.

"Займаючись своєю справою, я чую, як він розмовляє з жінкою. "Ти тут один? — Запитує вона. — Ні, там мій тато, — каже він, вказуючи на туалет", — пише Саїд. За його словами, його син і супутниця сміялися і весело проводили час.

"Давай, Тед, — кажу я, — нам час виходити! О, і дякую, що склали йому компанію…" — кажу я, повертаючись до жінки, яка чекає своєї черги, коли я зупинився. Мої брови поповзли вгору, а обличчя не стримувало подиву. — Кейт? — випалюю я. У вестибюлі немає ні бодігарду, ні озброєної охорони. А ось і герцогиня Кембриджська, яка весело балакає з моїм сином", — продовжив свою розповідь автор.

Коли він спитав у Теда, чи знає той, з ким розмовляв, той відповів:

"Поняття не маю, але вона була дуже мила".

"Герцогиня поняття не мала, що розмовляє із сином журналіста, тому я вважаю, що це відображає її характер і почуття обов'язку. Монархія в надійних руках", — наголосив Саїд.

Нагадаємо, на Іграх Співдружності принцеса Шарлотта вперше була присутня одна, з батьками, без братів. Вона з цікавістю стежила за запливами та хокейним матчем, хоча зізналася, що їй до вподоби гімнастика.