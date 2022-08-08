Очаровательные собаки рекламируют сумки Marc Jacobs

Товары модного бренда представили участники Вестминстерской выставки собак.

Как известно, американский дизайнер Марк Джейкобс большой любитель собак, а потому четвероногие друзья не раз становились вдохновением для его творчества. Так в 2018 году на съемках осенне-зимней коллекции бренда модели Марка Джейкобса позировали с доберманами. А в прошлом году дизайнер устроил рекламную кампанию в защиту бездомных животных, выпустив капсульную коллекцию футболок, средства от продажи которых пошли на нужды организаций, заботящихся о брошенных собаках.

У Марка Джейкобса и самого есть любимый пес — бультерьер по кличке Невилл, которому он однажды посвятил книгу фотографий.

В этом году дизайнер вновь вдохновился собаками и представил рекламный кампейн с участием четвероногих питомцев. На этот раз продукцию Марка Джейкобса представляли животные с Вестминстерской выставки — одного из самых престижных дог-шоу в мире, которое проходит в Нью-Йорке и является старейшим шоу, сравнимым только с выставкой Крафтс в Бирмингеме.

В кампании Марка Джейкобса участвовали очаровательные бульдог, бультерьер, басенджи, афганская борзая и другие породы собак. Все они рекламировали сумки модного бренда.

Напомним, многие модные бренды удивляют своих поклонников в этом году. Так французский дом мод Balenciaga представил мусорные пакеты стоимостью 1790 долларов, а также серьги в виде пивного "ушка" за 670 долларов, на создание которых дизайнеров вдохновила панк-культура.

Кроме того, мир моды этим летом потрясла рекламный кампания нашумевшей коллаборации бренда репера Канье Уэста Yeezу, сети магазинов бюджетной одежды GAP и люксового дома моды Balenciaga. Сначала они открыли первый в мире офлайн магазин, где можно приобрести товары их коллаборации. Рop-up работал в центре Нью-Йорка на Times Square, где в 40-градусную жару выстроилась гигантская очередь желающих купить товар. Поклонникам бренда предлагали копаться в огромных мешках, набитых одеждой. А через несколько дней бренд отправился в другие города, где устроил рекламную кампанию под открытым небом. На этот раз покупатели искали товары прямо в мусорных баках.