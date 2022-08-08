Чарівні собаки рекламують сумки Marc Jacobs

Товари модного бренду презентували учасники Вестмінстерської виставки собак.

Як відомо, американський дизайнер Марк Джейкобс великий любитель собак, а тому чотирилапі друзі не раз ставали натхненням для його творчості. Так, у 2018 році на зйомках осінньо-зимової колекції бренду моделі Марка Джейкобса позували з доберманами. А торік дизайнер влаштував рекламну кампанію на захист бездомних тварин, випустивши капсульну колекцію футболок, кошти від продажу яких пішли на потреби організацій, які дбають про покинутих собак.

У Марка Джейкобса і самого є улюблений пес — бультер'єр на прізвисько Невілл, якому він якось присвятив книгу фотографій.

Цього року дизайнер знову надихнувся собаками та представив рекламний кампейн за участю чотирилапих вихованців. Цього разу продукцію Марка Джейкобса представляли тварини з Вестмінстерської виставки — одного з найпрестижніших дог-шоу у світі, що проходить у Нью-Йорку і є найстарішим шоу, яке можна порівняти лише з виставкою Крафтс у Бірмінгемі.

У кампанії Марка Джейкобса брали участь чарівні бульдог, бультер'єр, басенджі, афганський хорт та інші породи собак. Усі вони рекламували сумки модного бренду.

Нагадаємо, багато модних брендів дивують своїх шанувальників цього року. Так французький будинок мод Balenciaga представив пакети для сміття вартістю 1790 доларів, а також сережки у вигляді пивного "вушка" за 670 доларів, на створення яких дизайнерів надихнула панк-культура.

Крім того, світ моди цього літа вразила рекламна кампанія гучної колаборації бренду репера Каньє Веста Yeezу, мережі магазинів бюджетного одягу GAP та люксового будинку моди Balenciaga. Спочатку вони відкрили перший у світі офлайн магазин, де можна придбати товари їхньої колаборації. Рop-up працював у центрі Нью-Йорка на Times Square, де в 40-градусну спеку вишикувалася гігантська черга охочих купити товар. Шанувальникам бренду пропонували копирсатися у величезних мішках, набитих одягом. А за кілька днів бренд вирушив до інших міст, де влаштував рекламну кампанію просто неба. Цього разу покупці шукали товари просто у сміттєвих баках.