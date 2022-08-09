Лето на ногтях: невероятный "ромашковый" маникюр от Тома Бачика

Такой дизайн выглядит нежно, а рисунок добавляет образу летнего настроения.

Лето испытывает на прочность высокими температурами, однако жара – не повод отказаться от того, чтобы выглядеть красиво. И маникюр – не исключение. Знаменитый мастер ногтевой эстетики Том Бачик из Нью-Йорка предлагает вариант яркого летнего маникюра, который добавит образу легкости и станет изюминкой любого ансамбля.

Маникюрщик, которому свои ногти доверяют такие звезды как Дженифер Лопес, Селена Гомес, Хайди Клум и многие другие, рекомендует маникюр, сочетающий в себе нейтральную базу, максимально приближенную к натуральному цвету ногтей, и рисунок в виде белых цветов с желтой серединкой, напоминающих ромашки.

Такой дизайн выглядит легко и непринужденно, что является оптимальным решением для летней поры, а также он хорошо подходит как на длинные ногти, так и на средней длины и даже короткие. Рисунок не утяжеляет общий дизайн.

Ранее Бачик демонстрировал вариант идеального нейтрального маникюра, используя однотонное покрытие, максимально приближенное к цвету ногтей.

Напомним, какие яркие варианты маникюра актуальны в последний месяц лета, а также интересные идеи мерцающего покрытия.