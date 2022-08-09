Літо на нігтях: неймовірний "ромашковий" манікюр від Тома Бачика

Такий дизайн — ніжний, а малюнок додає образу літнього настрою.

Літо випробовує на міцність високими температурами, проте спека — не привід відмовитись від того, щоб бути красивою. І манікюр — не виняток. Знаменитий майстер нігтьової естетики Том Бачик із Нью-Йорка пропонує варіант яскравого літнього манікюру, який додасть образу легкості й стане родзинкою будь-якого ансамблю.

Манікюрник, якому свої нігті довіряють такі зірки як Дженіфер Лопес, Селена Гомес, Гайді Клум і багато інших, рекомендує манікюр, що поєднує в собі нейтральну базу, максимально наближену до натурального кольору нігтів, і малюнок у вигляді білих квітів із жовтою серединкою, що нагадують ромашки.

Такий дизайн легкий і невимушений, що є оптимальним рішенням для літньої пори, а також добре пасує як довгим нігтям, так і середньої довжини й навіть коротким. Малюнок не ускладнює загальний дизайн.

Раніше Бачик демонстрував варіант ідеального нейтрального манікюру, використовуючи однотонне покриття, максимально наближене до кольору нігтів.

Нагадаємо, які яскраві варіанти манікюру актуальні в останній місяць літа, а також цікаві ідеї мерехтливого покриття.