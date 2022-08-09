В моде тихоокеанский синий. Дизайнеры представили тренд сезона

Pacific Ocean будет одним из модных оттенков осени.

Кажется, розовый оттенок в стиле Barbiecore и зеленый Bottega отходят на задний план. Пришло время уступить место другому цветовому тренду: тихоокеанскому синему. Об этом сигнализируют осенние коллекции модных дизайнеров, пишет Vogue.

Как известно, на подиумы вернулся знаменитый Кристофер Джон Роджерс и представил миру коллекцию в трендовом оттенке Pacific Ocean.

Насыщенный оттенок синего выглядит эффектнее традиционного темно-синего и легко сочетается с другими предметами гардероба. При этом новый трендовый Pacific Ocean смотрится элегантно и изысканно.

Модный оттенок уже произвел фурор и был представлен в осенних коллекциях других дизайнеров — Кристиана Сириано и Диона Ли.

Напомним, одним из трендов сезона стал пурпурный розовый. В таком оттенке представил свою новую коллекцию модный дом Valentino. В рекламном кампейне Pink PP Valentino участвовали актриса Зендая и семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон.

Актриса примерила мини-платье с баской, дополнив образ сапогами на высокой платформе, сумкой с заклепками и перчатками. Другой участник кампании — Льюис Гамильтон — позировал в розовой накидке-куртке поверх свободных брюк и кроссовок в тон.

По словам креативного директора модного дома Пьерпаоло Пиччоли, розовый — цвет любви, энергии и свободы. Это смелый и сильный оттенок, который символизирует равенство и освобождение от обыденности.

Стоит отметить, что модный дом долгое время ассоциировался с красным цветом. Однако осенью 2022 их главным оттенком стал пурпурный розовый полипропилен, разработанный Пиччоли. Именно этот цвет теперь ассоциируется с брендом.

Фокус ранее писал о том, что в новых коллекциях дизайнеров осень-зима 2022-2023 появилась обновленная версия анималистичного принта. На куртках, пальто, свитерах, джинсах и другой одежду изображают птиц, домашних животных и даже устриц.

Также Фокус рассказывал о том, что стало известно о скоропостижной кончине Иссея Мияке — одного из известнейших японских дизайнеров на европейских и американских подиумах.