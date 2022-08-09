У моді тихоокеанський синій. Дизайнери представили тренд сезону

Pacific Ocean буде одним із модних відтінків осені.

Здається, рожевий відтінок у стилі Barbiecore та зелений Bottega відходять на задній план. Настав час поступитися місцем іншому кольоровому тренду: тихоокеанському синьому. Про це сигналізують осінні колекції модних дизайнерів, пише Vogue.

Як відомо, на подіуми повернувся знаменитий Крістофер Джон Роджерс та представив світу колекцію у трендовому відтінку Pacific Ocean.

Насичений відтінок синього виглядає ефектніше за традиційний темно-синій і легко поєднується з іншими предметами гардеробу. При цьому новий трендовий Pacific Ocean виглядає елегантно та вишукано.

Модний відтінок вже спричинив фурор і був представлений в осінніх колекціях інших дизайнерів — Крістіана Сіріано та Діона Лі.

Нагадаємо, одним із трендів сезону став пурпуровий рожевий. У такому відтінку презентував свою нову колекцію модний дім Valentino. У рекламному кампейні Pink PP Valentino взяли участь актриса Зендея та семиразовий чемпіон світу Формули-1 Льюїс Гемільтон.

Актриса приміряла мінісукню з баскою, доповнивши образ чоботями на високій платформі, сумкою із заклепками та рукавичками. Інший учасник кампанії — Льюїс Гамільтон — позував у рожевій накидці-куртці поверх вільних штанів та кросівок у тон.

За словами креативного директора модного будинку П'єрпаоло Піччолі, рожевий — колір любові, енергії і свободи. Це сміливий та сильний відтінок, який символізує рівність та звільнення від буденності.

Варто зазначити, що модний дім довгий час асоціювався із червоним кольором. Однак восени 2022 року їх головним відтінком став пурпуровий рожевий поліпропілен, розроблений Піччолі. Саме цей колір тепер асоціюється із брендом.

Фокус раніше писав про те, що у нових колекціях дизайнерів осінь-зима 2022-2023 з'явилася оновлена версія анімалістичного принту. На куртках, пальто, светрах, джинсах та інший одяг зображують птахів, свійських тварин і навіть устриць.

Також Фокус розповідав про те, що стало відомо про раптову смерть Іссея Міяке — одного з найвідоміших японських дизайнерів на європейських та американських подіумах.