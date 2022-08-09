Dior Maison презентовал коллекцию уличной мебели в стиле Людовика XV

Садовая мебель выполнена из зеленого металла.

Кутюрный бренд посуды и аксессуаров Dior Maison заручился поддержкой французского дизайнера Сэма Барона и создал коллекцию садовой мебели в стиле Medallion, в которую входит стул, кресло и два стола — один с круглой столешницей, второй — с квадратной. Об этом пишет издание Нypebeast.

Мебель изготовлена из зеленого металла "с соблюдением исключительного мастерства", как говорят в Dior. В издании отмечают, что стулья овальной формы напоминают классическое кресло Medallion, ставшее символом стиля Людовика XV. Такие кресла Кристиан Диор использовал для рассадки гостей во время показа мод.

"Эти настоящие объекты желания — и эмблемы совершенства", — так в Диор охарактеризовали свою новую коллекцию мебели.

Предметы интерьера уже были представлены на Неделе дизайна в Милане. Dior организовал выставку вместе с дизайнером Филиппом Старком, который переосмыслил стул Medallion, создав версию "Мисс Диор".

Недавно другой модный бренд — Gucci Décor — презентовал свою коллекцию мебели и предметов интерьера с анималистичным и цветочным принтами. На создание очаровательной посуды и мебели в стиле Алисы в стране чудес дизайнеров вдохновила сама природа.

Модный бренд организовал красочный кампейн, представив коллекцию на фоне пышного зеленого сада. Gucci Décor презентовал шкатулки, пледы, одеяла и подушки из хлопка и шелка, украшенные красочными рисунками. А также посуду с причудливыми изображениями полумесяцев с лицами, бабочек, тотемных животных.

Автором кампейна стал 31-летний намибийско-немецкий фотограф Макс Сидентопф, который давно работает с Gucci.

Фокус ранее писал о том, что китайские студенты устроили масштабные протесты против Dior, обвинив модный дом в культурной апроприации. Дело в том, что в осенней коллекции бренда представлена юбка, напоминающая традиционную китайскую Мин mǎmiànqún ("юбку с сотней складок"). Студентов возмутило, что Dior презентовал этот элемент гардероба как свое уникальное изобретение и не упомянул, что взял за основу традиционный китайский костюм.