Dior Maison презентував колекцію вуличних меблів у стилі Людовіка XV

Садові меблі виконані із зеленого металу.

Кутюрний бренд посуду та аксесуарів Dior Maison заручився підтримкою французького дизайнера Сема Барона і створив колекцію садових меблів у стилі Medallion, до якої входить стілець, крісло та два столи — один із круглою стільницею, другий — із квадратною. Про це пише видання Нypebeast.

Меблі виготовлені із зеленого металу "з дотриманням виняткової майстерності", як кажуть у Dior. У виданні зазначають, що стільці овальної форми нагадують класичне крісло Medallion, яке стало символом стилю Людовіка XV. Такі крісла Крістіан Діор використовував для розсаджування гостей під час показу мод.

"Ці справжні об'єкти бажання — і емблеми досконалості", — так Діор охарактеризували свою нову колекцію меблів.

Предмети інтер'єру вже були представлені на Тижні дизайну у Мілані. Dior організував виставку разом із дизайнером Філіпом Старком, який переосмислив стілець Medallion, створивши версію "Міс Діор".

Нещодавно інший модний бренд — Gucci Décor — презентував свою колекцію меблів та предметів інтер'єру з анімалістичним та квітковим принтами. На створення чарівного посуду та меблів у стилі Аліси в країні чудес дизайнерів надихнула сама природа.

Модний бренд організував барвистий кампейн, представивши колекцію на тлі пишного зеленого саду. Gucci Décor презентував скриньки, пледи, ковдри та подушки з бавовни та шовку, прикрашені барвистими малюнками. А також посуд із химерними зображеннями півмісяців з обличчями, метеликів, тотемних тварин.

Автором кампейну став 31-річний намібійсько-німецький фотограф Макс Сідентофф, який давно працює з Gucci.

Фокус раніше писав про те, що китайські студенти влаштували масштабні протести проти Dior, звинувативши модний дім у культурній апропріації. Справа в тому, що в осінній колекції бренду представлена спідниця, що нагадує традиційну китайську Мін mǎmiànqún ("спідницю з сотнею складок"). Студентів обурило, що Dior презентував цей елемент гардеробу як свій унікальний винахід та не згадав, що взяв за основу традиційний китайський костюм.