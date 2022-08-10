Принцесса Евгения показала редкое фото с семейного обеда в честь юбилея королевы

На снимке дочка принца Эндрю позировала с младшей сестрой принцессой Беатрис и кузиной Зарой Тиндалл.

На днях младшая сестра принцессы Евгении — принцесса Беатрис — отметила свой 34-й день рождения. По этому случаю она получила множество поздравлений, в том числе от своей старшей сестры. Принцесса Евгения опубликовала в Instagram несколько редких кадров, на которых она позирует вместе с Беатрис. И сама того не подозревая, продемонстрировала поклонником закулисную жизнь королевской семьи.

Один из снимков был сделан во время семейного ужина в честь Платинового юбилея правления Елизаветы II. Об этом пишет Hellomagazine. На фото принцессы Евгения и Беатрис позировали вместе со своей кузиной Зарой Тиндалл, которая выглядела божественно в струящемся красном макси-платье от Beulah London.

Старшая дочь принца Эндрю была одета в великолепное нежно-голубое плиссированное миди-платье Pussy-bow от Self-Portrait с прозрачными рукавами. А вот наряд принцессы Беатрис разглядеть на фото сложно.

[ + – ] принцесса Евгения с принцессой Беатрис и Зарой Тиндалл Фото: Instagram

Как известно, обе дочери принца Эндрю с большим пиететом относятся к своей знаменитой бабушке. Так принцесса Беатрис однажды сказала, что в ее жизни есть две главные женщины — ее мама Сара и ее бабушка, королева Великобритании.

Евгения тоже с большой теплотой отзывается о своей знаменитой родственнице. Незадолго до Платинового юбилея Елизаветы II она призналась своим поклонникам в соцсетях, что считает Елизаветы II несравненным монархом, достигшим рекордного рубежа.

"Она также моя бабушка, а я очень гордая внучка", — сказала Евгения.

Напомним, Беатрис и Евгения – дети принца Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской. У сестер небольшая разница в возрасте (21 месяц), благодаря чему они очень близки с самого детства. Даже будучи замужем, они остались лучшими подругами и часто проводят время вместе.

Как ранее писал Фокус, принцесса Беатрис отметила свой день рождения в узком семейном кругу. Ее муж, итальянский аристократ Эдоардо Мапелли Моцци, поздравляя супругу с праздников, назвал ее "лучшей матерью в мире".

Фокус также рассказывал, что внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения трогательно поздравила сестру с днем рождения. Она призналась, что очень любит принцессу Беатрис.