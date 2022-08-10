Принцеса Євгенія показала рідкісне фото із сімейного обіду на честь ювілею королеви

На знімку дочка принца Ендрю позувала з молодшою сестрою принцесою Беатріс і кузиною Зорою Тіндалл.

Днями молодша сестра принцеси Євгенії — принцеса Беатріс — відзначила свій 34-ий день народження. З цієї нагоди вона отримала велику кількість привітань, у тому числі від своєї старшої сестри. Принцеса Євгенія опублікувала в Instagram кілька рідкісних кадрів, на яких вона позує разом із Беатріс. І сама того не підозрюючи, продемонструвала шанувальником закулісне життя королівської родини.

Один зі знімків був зроблений під час сімейної вечері на честь Платинового ювілею правління Єлизавети II. Про це пише Hellomagazine. На фото принцеси Євгенія та Беатріс позували разом зі своєю кузиною Зорою Тіндалл, яка мала божественний вигляд у червоній максі-сукні від Beulah London.

Старша дочка принца Ендрю була одягнена в чудову ніжно-блакитну плісировану мідісукню Pussy-bow від Self-Portrait із прозорими рукавами. А от вбрання принцеси Беатріс розглянути на фото складно.

[ + – ] Принцеса Євгенія з принцесою Беатріс і Зарою Тіндалл Фото: Instagram

Як відомо, обидві дочки принца Ендрю з великим пієтетом ставляться до своєї знаменитої бабусі. Принцеса Беатріс якось сказала, що в її житті є дві головні жінки — її мама Сара та її бабуся, королева Великобританії.

Євгенія теж із великою теплотою відгукується про свою знамениту родичку. Незадовго до Платинового ювілею Єлизавети II вона зізналася своїм шанувальникам у соцмережах, що вважає Єлизавету II незрівнянним монархом, який досяг рекордного рубежу.

"Вона також моя бабуся, а я дуже горда внучка", — сказала Євгенія.

Нагадаємо, Беатріс і Євгенія — діти принца Ендрю, герцога Йоркського, та Сари, герцогині Йоркської. У сестер невелика різниця у віці (21 місяць), завдяки чому вони дуже близькі із самого дитинства. Навіть будучи заміжніми, вони залишилися найкращими подругами та часто проводять час разом.

Як раніше писав Фокус, принцеса Беатріс відзначила свій день народження у вузькому сімейному колі. Її чоловік, італійський аристократ Едоардо Мапеллі Моцці, вітаючи дружину зі святом, назвав її "найкращою матір'ю у світі".

Фокус також розповідав, що внучка британської королеви Єлизавети ІІ принцеса Євгенія зворушливо привітала сестру з днем народження. Вона зізналася, що дуже любить принцесу Беатріс.