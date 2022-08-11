В Великобритании срочно ищут двойника принца Уильяма

Съемки финальных серий проекта начнутся в начале сентября.

Продюсеры сериала "Корона" о жизни британской королевской семьи, который стал настоящим хитом Netflix, столкнулась с серьезной проблемой. Несмотря на то, что съемки финального сезона должны начаться буквально через несколько недель, до сих пор не найден актер на роль юного принца Уильяма, сообщает Daily Mail.

Директор по кастингу Роберт Стерн выступил с последним призывом к веб-сайтам шоу-бизнеса, призывая подходящих кандидатов предлагать свои кандидатуры.

""Корона" ищет выдающегося молодого актера на роль принца Уильяма в следующем сезоне. Это важная роль в отмеченной наградами драме, и мы ищем сильное внешнее сходство. Съемки начнутся в начале сентября", – заявил он.

Отмечается, что предыдущий профессиональный актерский опыт не требуется.

"У нас большой опыт в оказании серьезной поддержки молодым актерам и их семьям в том, что они находят уникальным творческим процессом", – подчеркнули создатели сериала.

До сих пор не утвержден актер и на роль принца Гарри.

В последней серии Уильям и Гарри будут разбираться с последствиями смерти принцессы Дианы. Netflix также подтвердил, что в пятом сезоне будет показано интервью опального Мартина Башира "Панорама" с принцессой, а источник, близкий к сериалу, сказал, что в нем будет показано "то, что мы теперь знаем о том, как было получено интервью и как обращались с Дианой".

Стоимость каждой серии последнего сезона драмы превышает 10 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось о том, что принц Уильям пришел в ярость из-за съемок новых эпизодов нашумевшего сериала. В частности его возмутил тот момент, что съемочная группа решила организовать съемку прямо под его окнами. Речь идет о моменте, когда Диана, одетая в черное короткое платье от Versace с открытыми плечами, пришла в лондонскую Serpentine Gallery в 1994 году и нарушила этим протокол королевского двора.

В свою очередь жена герцога Кембриджского Кэтрин совершенно не переживает по поводу того, какой она будет показана в сериале, поскольку, по мнению обозревателей, она "идеальна во всем".