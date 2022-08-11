У Великій Британії терміново шукають двійника принца Вільяма

Зйомки фінальних серій проєкту розпочнуться на початку вересня.

Продюсери серіалу "Корона" про життя британської королівської родини, який став справжнім хітом Netflix, зіштовхнулись із серйозною проблемою. Незважаючи на те, що зйомки фінального сезону мають розпочатися буквально за кілька тижнів, досі не знайдено актора на роль юного принца Вільяма, повідомляє Daily Mail.

Директор із кастингу Роберт Стерн виступив з останнім закликом до вебсайтів шоу-бізнесу, закликаючи відповідних кандидатів пропонувати свої кандидатури.

""Корона" шукає видатного молодого актора на роль принца Вільяма наступного сезону. Це важлива роль у відзначеній нагородами драмі, і ми шукаємо сильну зовнішню схожість. Зйомки розпочнуться на початку вересня", — заявив він.

Зазначається, що попередній професійний акторський досвід не потрібен.

"У нас великий досвід у наданні серйозної підтримки молодим акторам та їхнім родинам у тому, що вони знаходять унікальним творчим процесом", — наголосили творці серіалу.

Досі не затверджено актора й на роль принца Гаррі.

В останній серії Вільям і Гаррі будуть розбиратися з наслідками смерті принцеси Діани. Netflix також підтвердив, що у п'ятому сезоні буде показано інтерв'ю опального Мартіна Башира "Панорама" з принцесою, а джерело, близьке до серіалу, сказало, що в ньому буде показано "те, що ми тепер знаємо про те, як було отримано інтерв'ю і як поводилися з Діаною".

Вартість кожної серії останнього сезону драми перевищує 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Раніше повідомлялося про те, що принц Вільям розлютився через зйомки нових епізодів гучного серіалу. Зокрема, його обурив той момент, що знімальна група вирішила організувати зйомку прямо під його вікнами. Йдеться про момент, коли Діана, одягнена у чорну коротку сукню від Versace з відкритими плечима, прийшла до лондонської Serpentine Gallery у 1994 році та порушила цим протокол королівського двору.

Зі свого боку, дружина герцога Кембриджського Кетрін зовсім не переймається тим, якою вона буде показана в серіалі, оскільки, на думку оглядачів, вона "ідеальна у всьому".