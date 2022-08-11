Леди Гага показала идеальную двойку для оптимального летнего ансамбля

Певица и актриса выглядела на удивление скромно, отказавшись от эпатажа в пользу удобства.

Стефани Джерманотта, более известная миру как актриса и певица Леди Гага, продемонстрировала, пожалуй, самый универсальный ансамбль для летней погоды, который подойдет любой моднице. На улицах Нью-Йорка знаменитость появилась в белой футболке с графическим принтом и широких джинсах.

Образ она дополнила белыми кроссовками и такого же цвета сумкой. На голове у нее была темно-синяя бейсболка, а на лице красовались солнцезащитные очки.

Сочетание классических вещей подобным образом позволяет получить ансамбль, идеально подходящий для прогулки с друзьями, похода в кафе или поездки по делам. Кроссовки придают аутфиту спортивную нотку, но если их заменить на туфли, а футболку заправить в джинсы и добавить ремень, то получится более женственный образ.

В настоящее время Гага находится в Нью-Йорке в рамках своего тура Chromatica Ball, стартовавшего 17 июля в Дюссельдорфе, на немецкой арене Merkur Spiel-Arena, и собирается выступить на стадионе MetLife 11 августа. Остановки запланированы также в Париже, Токио и Нью-Йорке. Завершится тур 17 сентября на стадионе Hard Rock в Майами-Гарденс.

Помимо успешной карьеры на сцене, Леди Гага активно развивает актерское мастерство. После съемок в фильмах "Звезда родилась" и "Дом Гуччи" она сыграет Харли Квинн в сиквеле "Джокера" с Хоакином Фениксом в главной роли. Соответствующий анонс знаменитость уже опубликовала у себя на странице в соцсети.

Ранее мы писали о том, что Леди Гага выступала на свадьбе британского миллиардера Алана Ховарда в Италии. Частное выступление певицы стоит очень дорого: Алану оно обошлось минимум в три миллиона фунтов стерлингов, и это без учета райдера певицы.