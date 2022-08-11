Леді Гага показала ідеальну двійку для оптимального літнього ансамблю

Співачка й акторка виглядала на подив скромно, відмовившись від епатажу на користь зручності.

Стефані Джерманотта, більш відома світу як акторка та співачка Леді Гага, продемонструвала, мабуть, найуніверсальніший ансамбль для літньої погоди, який підійде будь-якій модниці. На вулицях Нью-Йорка знаменитість з'явилася у білій футболці з графічним принтом і широких джинсах.

Образ вона доповнила білими кросівками та такого ж кольору сумкою. На голові у неї була темно-синя бейсболка, а на обличчі красувалися сонцезахисні окуляри.

Поєднання класичних речей подібним чином дозволяє отримати ансамбль, що ідеально підходить для прогулянки з друзями, походу в кафе або поїздки у справах. Кросівки надають аутфіту спортивної нотки, але якщо їх замінити на туфлі, а футболку заправити в джинси і додати ремінь, то вийде жіночніший образ.

Наразі Гага знаходиться в Нью-Йорку в межах свого туру Chromatica Ball, що стартував 17 липня в Дюссельдорфі, на німецькій арені Merkur Spiel-Arena, і збирається виступити на стадіоні MetLife 11 серпня. Зупинки заплановані також у Парижі, Токіо та Нью-Йорку. Завершиться тур 17 вересня на стадіоні Hard Rock до Маямі-Гарденсу.

Окрім успішної кар'єри на сцені, Леді Гага активно розвиває акторську майстерність. Після зйомок у фільмах "Зірка народилася" та "Дім Гуччі" вона зіграє Харлі Квінн у сиквелі "Джокера" з Хоакіном Феніксом у головній ролі. Відповідний анонс знаменитість вже опублікувала у себе на сторінці у соцмережі.

Раніше ми писали, що Леді Гага виступала на весіллі британського мільярдера Алана Ховарда в Італії. Приватний виступ співачки коштує дуже дорого: Алану він обійшовся щонайменше три мільйони фунтів стерлінгів, і це без урахування райдера співачки.