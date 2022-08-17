Бориса Джонсона заметили загорающим в шортах на пляже в Греции

Политик поразил местных жителей тем, что читал книгу на пляже в 34-градусную жару.

58-летний Борис Джонсон, премьер-министр Великорбритании, недавно объявивший о том, что уходит в отставку, отправился в Грецию на отдых с молодой женой Кэрри, где и попался на глаза папарацци во время отдыха на пляже, пишет Daily Mail

Семья политика облюбовала для времяпрепровождения остров Эвия, причем прилетела туда через неделю после возвращения из спа-отдыха в Словении.

Местные жители были поражены выбором Джонсонами места для принятия солнечных ванн, поскольку он читал книгу на жаре в 34 градуса Цельсия в то время, как его сын Уилф плескался неподалеку.

"Я понятия не имею, как Борис нашел этот пляж – даже местные жители, которые жили здесь много лет, не знают об этом, и егосемья была там единственными людьми", "Это прекрасное место, но там не было тени при 34-градусной жаре, поэтому он не мог оставаться там со своими детьми слишком долго", – говоят местные жители.

Джонсон, соратники по партии которого утверждали, что он "все еще работает", в тот же день был замечен наслаждающимся поздним августовским солнцем в туристическом центре и бездельничающим в ресторане под названием The Aegean в Каристосе. Его также видели в момент прибытия в аэропорт Афин на выходных.

Издание опубликовало эксклюзивные снимки, на которых британский пемьер-министр изображен возле закусочной, которая выходит на пляж Ривер-Бич и Эгейское море, а перед этим он вместе с женой покупал продукты в Неа-Макри, прибрежном городке недалеко от Афин. По информации журналистов, у отца Боиса Джонсона, Стэнли, есть вилла в нескольких часах езды в Хорто.

Напомним, Борис Джонсон наконец торжественно отпраздновал свою свадьбу с Кэрри, собрав более сотни гостей в особняке своего друга и однопартийца. Это произошло через год после венчания в Вестминстерском аббатстве.

Медовый месяц супруги провели в Словении, на живописном курорте Вилла Планинка, который расположен в долине Кокора, неподалеку от деревни Езерско и города Любляны.