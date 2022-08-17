Бориса Джонсона помітили коли той засмагав у шортах на пляжі в Греції

Політик вразив місцевих мешканців тим, що читав книгу на пляжі у 34-градусну спеку.

58-річний Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії, який нещодавно оголосив про те, що йде у відставку, вирушив до Греції на відпочинок з молодою дружиною Керрі, де і попався на очі папараці під час відпочинку на пляжі, пише Daily Mail.

Сім'я політика уподобала для проведення відпустки острів Евія, причому прилетіла туди через тиждень після повернення зі спа-відпочинку в Словенії.

Місцеві жителі були вражені вибором Джонсонами місця для прийняття сонячних ванн, оскільки він читав книгу на спеці в 34 градуси Цельсія, тоді коли його син Вілф хлюпався неподалік.

"Я гадки не маю, як Борис знайшов цей пляж — навіть місцеві жителі, які жили тут багато років, не знають про це, і його сім'я була там єдиними людьми", "Це прекрасне місце, але там не було тіні при 34-градусній спеці, тому він не міг залишатися там зі своїми дітьми надто довго", — кажуть місцеві жителі.

Джонсона, соратники по партії якого стверджували, що він "все ще працює", того ж дня помітили в туристичному центрі, коли той насолоджувався пізнім серпневим сонцем і байдикував у ресторані під назвою The Aegean в Каристосі. Його також бачили у момент прибуття до аеропорту Афін у вихідні.

Видання опублікувало ексклюзивні знімки, на яких британського прем'єр-міністра зображено біля закусочної, яка виходить на пляж Рівер-Біч та Егейське море, а перед цим він разом із дружиною купував продукти в Неа-Макрі, прибережному містечку неподалік Афін. За інформацією журналістів, у батька Бориса Джонсона, Стенлі, є вілла за кілька годин їзди в Хорто.

Нагадаємо, Борис Джонсон нарешті урочисто відсвяткував своє весілля з Керрі, зібравши понад сотню гостей в особняку свого друга та однопартійця. Це сталося через рік після вінчання у Вестмінстерському абатстві.

Медовий місяць подружжя провело у Словенії, на мальовничому курорті Вілла Планінка, який розташований у долині Кокора, неподалік села Єзерсько та міста Любляни.