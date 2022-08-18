"Она обижена". Почему Алла Пугачева молчит о войне в Украине

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Украинский телеведущий раскрыл вероятную причину молчания Аллы Пугачевой по поводу войны в Украине.

Олег Панюта в своем новом интервью прокомментировал молчание российской певицы Аллы Пугачевой, которая особых публичных заявлений по поводу полномасштабного российского вторжения так и не сделала.

Телеведущий считает, что Пугачева обижена на Украину из-за предварительных запретов на выступления в украинских городах.

"Был период, когда она в Украину не приезжала больше 10 лет. Я был на одном из концертов после того, как этот перерыв закончился. Она вышла на сцену "Дворца спорта" и первое, что она сказала: "Киевляне, привет! Вы на меня не обижаетесь?" Зал ответил: "Нет!" А она сказала: "Ну и ладно, тогда и я на вас не обижаюсь"", — отметил украинский телеведущий.

Однако Панюта считает, что отъезд Аллы Пугачевой с территории РФ — поступок, который много что говорит об отношении певицы к войне.

[ + – ] Украинский телеведущий назвал вероятную причину молчания Аллы Пугачевой по поводу войны в Украине

Алла Пугачева вместе с мужем, российским юмористом Максимом Галкиным и детьми в первый день полномасштабного российского вторжения покинула территорию РФ. Звездные супруги первое время жили в Израиле, где у Галкина есть родственники. Однако впоследствии они покинули страну и перебрались в Латвию.

Недавно появилась информация, что Пугачева и Галкин собираются эмигрировать в США.

Также Фокус писал о том, что Алла Пугачева начнет говорить о российско-украинской войне только тогда, когда против Максима Галкина заведут уголовное дело в РФ.