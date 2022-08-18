"Вона ображена". Чому Алла Пугачова мовчить щодо війни в Україні

Примадонна лише закликала світ до миру.

Український телеведучий розкрив ймовірну причину мовчання Алли Пугачової щодо війни в Україні.

Олег Панюта у своєму новому інтерв'ю прокоментував мовчання російської співачки Алли Пугачової, яка особливих публічних заяв щодо повномасштабного російського вторгнення так і не зробила.

Телеведучий вважає, що Пугачова ображена на Україну через попередні заборони на виступи в українських містах.

"Був період, коли вона в Україну не приїжджала більше 10 років. Я був на одному з концертів після того, як ця перерва закінчилася. Вона вийшла на сцену "Палацу спорту" і перше, що вона сказала: "Кияни, привіт! Ви на мене не ображаєтеся?" Зал відповів:"Ні!" А вона сказала:" Ну і добре, тоді і я на вас не ображаюся"", — зазначив український телеведучий.

Проте Панюта вважає, що від'їзд Алли Пугачової з території РФ — вчинок, який багато говорить про ставлення співачки до війни.

[ + – ] Український телеведучий назвав ймовірну причину мовчання Алли Пугачової щодо війни в Україні

Алла Пугачова разом з чоловіком, російським гумористом Максимом Галкіним та дітьми в перший день повномасштабного російського вторгнення покинула територію РФ. Зіркове подружжя перший час мешкало в Ізраїлі, де в Галкіна є родичі. Проте згодом вони покинули країну та перебралися до Латвії.

Нещодавно з'явилася інформація, що Пугачова та Галкін збираються емігрувати у США.

Також Фокус писав про те, що Алла Пугачова почне говорити про російсько-українську війну лише тоді, коли проти Максима Галкіна заведуть кримінальну справу в РФ.