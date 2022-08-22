После ряда скандалов. Виктория Бекхэм отдыхает с мужем на яхте (фото)

Несмотря на то, что вокруг семейства Бекхэм в последнее время витает целый ряд скандалов, это не мешает влюбленным наслаждаться компанией друг друга.

48-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм показала новое фото со своим мужем Дэвидом Бекхэмом. Кадром с летнего отдыха мама четырех поделилась с более чем 30 млн подписчиков в своем Instagram.

Певица и знаменитый футболист отдыхают на яхте. Во время морской прогулки дизайнер была одета в черный купальник, а 47-летний спортсмен — в черную кепку и темно-синюю футболку Off-White.

"Веселого воскресенья", — пожелала своим фолловерам бывшая участница музыкальной группы Spice Girls.

Несмотря на то, что вокруг семейства Бекхэм в последнее время витает ряд скандалов, это не мешает Виктории и Дэвиду наслаждаться компанией друг друга в последний месяц лета 2022. Ведь недавно всплыла информация о миллионных долгах модного бренда Виктории Бекхэм, а невестка певицы Никола Пельтц обвинила ее в пренебрежительном поведении.

[ + – ] Виктория и Дэвид Бекхэм на отдыхе

У звездных супругов подрастают четверо детей — Бруклин, Ромео, Круз и 11-летняя Харпер. Первый уже успел создать свою семью и переехать в США.

[ + – ] Виктория и Дэвид Бекхэм Фото: Instagram davidbeckham

Подписчики британской знаменитости засыпали ее теплыми комментариями по поводу нового семейного фото.

"Мне нужен огнетушитель", "В конце концов, она прекрасная леди и мать. люблю их обоих", "самая милая пара в мире", — пишут фолловеры Виктории Бекхэм.

Напомним, Виктория Бекхэм продемонстрировала с дочерью одинаковые спортивные мини-платья.

Также Фокус писал об истории любви одной из популярнейших пар мирового шоубизнеса. В июле 2022 Виктория и Дэвид Бекхэм отпраздновали 23-ю годовщину жизни в официальном браке.