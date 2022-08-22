Після низки скандалів. Вікторія Бекхем відпочиває з чоловіком на яхті (фото)

Попри те, що навколо сімейства Бекхем останнім часом витає низка скандалів, це не заважає закоханим насолоджуватися компанією одне одного.

48-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем показала нове фото зі своїм чоловіком Девідом Бекхемом. Кадром з літнього відпочинку мама чотирьох поділилася з понад 30 млн підписників у своєму Instagram.

Співачка та знаменитий футболіст відпочивають на яхті. Під час морської прогулянки дизайнерка була одягнута в чорний купальник, а 47-річний спортсмен — у чорну кепку та темно-синю футболку Off-White.

"Веселої неділі", — побажала своїм фоловерам колишня учасниця музичного гурту Spice Girls.

Попри те, що навколо сімейства Бекхем останнім часом витає низка скандалів, це не заважає Вікторії та Девіду насолоджуватися компанією одне одного в останній місяць літа 2022. Адже нещодавно спливла інформація про мільйонні борги модного бренду Вікторії Бекхем, а невістка співачки Нікола Пельтц звинувачує її у зверхній поведінці.

[ + – ] Вікторія та Девід Бекхем на відпочинку

Наразі в зіркового подружжя підростають четверо дітей — Бруклін, Ромео, Круз та 11-річна Гарпер. Перший уже встиг утворити свою родину та переїхати мешкати у США.

[ + – ] Вікторія та Девід Бекхем Фото: Instagram davidbeckham

Підписники британської знаменитості засипали її теплими коментарями з приводу нового сімейного фото.

"Мені потрібен вогнегасник", "Зрештою, вона чудова леді та мати. люблю їх обох", "наймиліша пара у світі", — пишуть фоловери Вікторії Бекхем.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем продемонструвала з донькою однакові спортивні мінісукні.

Також Фокус писав про історію кохання однієї з найпопулярніших пар світового шоубізнесу. У липні 2022 Вікторія та Девід Бекхем відсвяткували 23-ту річницю життя в офіційному шлюбі.