Борис Джонсон провел отпуск на шикарном острове в Греции

Бывший премьер-министр Великобритании продолжает отдыхать с женой

58-летний Борис Джонсон и Кэрри Саймондс отправились отдыхать на остров Эвия, после того, как съездили на эко-курорт в Словению. Об этом пишет Daily Mail.

Недавно Джонсон и Кэрри сыграли свадьбу, точнее, устроили настоящее торжество, после того, как спешно сочетались браком на скромной церемонии в разгар пандемии коронавируса.

После вечеринки в поместье одного из главных спонсоров Консервативной партии Великобритании 76-летнего лорда Бамфорда, Кэрри и Борис отправились в Словению, где жили на эко-курорте Вила-Планинка.

Проведя короткий медовый месяц в горах, пара укатила в Грецию. Где Джонсон поразил местных жителей тем, что бесстрашно загорал на 34-градусной жаре, читая книгу.

[ + – ] Борис Джонсон в Греции Фото: Соцсети

В Греции у отца Джонсона есть вилла, но они отдыхали на острове Эвия (или Эвбея), куда прибыли на небольшой частной яхте.

Местные жители уже рассказали, что на яхте пара загорала и купалась. И Джонсон снова провел время с книгой.

[ + – ] Борис Джонсон укатил в Грецию

"Они выглядели такими расслабленными: смеялись и шутили. Он читал свою книгу, а она проводила время, загорая. Они сели в лодку в 15.30 и вернулись в 20.30, так что они прекрасно провели время. Ему нужна была помощь, чтобы сойти с лодки, когда она пришвартовалась поздним вечером, поэтому шестеро греков пришли ему на помощь", — рассказали греки журналистам.

Впрочем, на Даунинг-стрит уже подтвердили, что Борис Джонсон с супругой вернулись домой, в Великобританию, так что он с начала недели приступил к работе.

Но он может и вернуться к журналистской деятельности. The Daily Mail уже предложило Джонсону работу.

До того, как стать премьер-министром, Борис Джонсон вел авторскую колонку в Daily Telegraph, получая зарплату в 275 тысяч фунтов стерлингов в месяц. За эти деньги ему нужно было сдавать по одной статье в неделю. Последний материал политик опубликовал в 2019 году за три дня до того, как возглавил правительство — он призвал британцев учесть уроки высадки на Луну в 1969 году и проявить решимость при выходе из Евросоюза.