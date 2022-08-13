Экс-премьер Борис Джонсон может вернуться в журналистику после оставки, — The Guardian

По данным СМИ, политику нужны деньги после дорогостоящего развода. Daily Mail предложила Борис Джонсону работать на нее.

После ухода с должности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон задумался о возвращении к работе журналиста. Об этом стало известно британскому таблоиду The Guardian.

До того, как стать премьер-министром, Борис Джонсон вел авторские колонки в издании Daily Telegraph, получая зарплату в 275 тысяч фунтов стерлингов в месяц. За эти деньги ему нужно было сдавать по одной статье в неделю. Последний материал политик опубликовал в 2019 году за три дня до того, как возглавил правительство — он призвал британцев учесть уроки высадки на Луну в 1969 году и проявить решимость при выходе из Евросоюза.

Как пишет The Guardian, доходы Бориса Джонсона значительно уменьшатся, когда он лишится премьерской зарплаты. Когда-то он называл свои гонорары от Daily Telegraph "кормом для циплят", но теперь переживает последствия разорительного развода и оплачивает содержание своих детей. Впрочем, ему должны выплатить миллионы долларов за выступления и биографию писателя Уильяма Шекспира, но часть этих денег придется потратить на покупку нового дома взамен семейному "гнезду" в Кэмберуэле, выставленному на продажу за 1,6 млн стерлингов.

После скандала под названием Partygate, связанного с организацией алкогольных вечеринок во время пандемии COVID-19 Daily Telegraph стал резко критиковать Бориса Джонсона, поэтому ему, вероятно, придется искать другое место работы. Впрочем, у экс-премьера есть и другие варианты, источники в Daily Mail говорят, что таблоид обратился к нему с предложением написать колонку для газеты после того, как он завершит все дела в правительстве.

Стоит отметить, что в последнее время журналисті Daily Mail защищали Бориса Джонсона на фоне скандала Partygate и писала статьи, направленные против депутатов-консерваторов, критиковавших премьера. Кроме того, СМИ делала все возможное, чтобы новым премьер-министром стала Лиз Трасс, соратница Джонсона.

7 июля Борис Джонсон официально ушел в отставку с должности премьер-министра Великобритании. Одной из причин сталол массовое увольнение чиновников из правительства — всего за два дня свои посты покинули 40 человек.

20 июля Борис Джонсон произнес прощальную речь в британском парламенте. Он призвал своего приемника поддерживать Украину и сохранять партнерство с США, а в финале произнес фразу из фильма "Терминатор" — Hasta la vista, baby.

Появилась информация, что Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Как выяснили СМИ, кандидатуру британского политика рассматривают из-за недоверия США политикам из Европейского союза.