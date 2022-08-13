Екс-прем'єр Борис Джонсон може повернутися до журналістики після відставки, — The Guardian

За даними ЗМІ, політику потрібні гроші після дорогого розлучення. Daily Mail запропонувала Борису Джонсону працювати на неї.

Після звільнення з поста прем'єр-міністра Великобританії Борис Джонсон замислився про повернення до роботи журналіста. Про це стало відомо британському таблоїду The Guardian.

До того, як стати прем'єр-міністром, Борис Джонсон вів авторські колонки у виданні Daily Telegraph, отримуючи зарплату 275 тисяч фунтів стерлінгів на місяць. За ці гроші йому треба було здавати по одній статті на тиждень, останній матеріал політик опублікував у 2019 році за три дні до того, як очолив уряд — він закликав британців врахувати уроки висадки на Місяць у 1969 році та проявити рішучість при виході з Євросоюзу.

Як пише The Guardian, доходи Бориса Джонсона значно зменшаться, коли він втратить прем'єрську зарплату. Колись він називав свої гонорари від Daily Telegraph "кормом для курчат", але тепер переживає наслідки руйнівного розлучення та оплачує утримання своїх дітей. Втім, йому мають виплатити мільйони доларів за виступи та біографію письменника Вільяма Шекспіра, але частину цих грошей доведеться витратити на покупку нового будинку замість сімейного "гнізда" в Кемберуелі, виставленого на продаж за 1,6 млн фунтів стерлінгів.

Після скандалу під назвою Partygate, пов'язаного з організацією алкогольних вечірок під час пандемії COVID-19, Daily Telegraph став різко критикувати Бориса Джонсона, тому йому, ймовірно, доведеться шукати інше місце роботи. Втім, екс-прем'єр має й інші варіанти, джерела в Daily Mail кажуть, що таблоїд звернувся до нього з пропозицією написати колонку для газети після того, як він завершить усі справи в уряді.

Варто зазначити, що останнім часом журналісти Daily Mail захищали Бориса Джонсона на тлі скандалу Partygate і писала статті, спрямовані проти депутатів-консерваторів, які критикували прем'єра. Окрім того, ЗМІ робила все можливе, щоб новим прем'єр-міністром стала Ліз Трасс, соратниця Джонсона.

7 липня Борис Джонсон офіційно пішов у відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії. Однією з причин стало масове звільнення урядовців з уряду — лише за два дні свої посади залишили 40 людей.

20 липня Борис Джонсон виголосив прощальну промову в британському парламенті. Він закликав свого приймача підтримувати Україну та зберігати партнерство зі США, а у фіналі промовив фразу з фільму "Термінатор" — Hasta la vista, baby.

З'явилася інформація, що Борис Джонсон може стати наступним генеральним секретарем НАТО. Як з'ясували ЗМІ, кандидатуру британського політика розглядають через недовіру США до політиків з Європейського союзу.