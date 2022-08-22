Борис Джонсон провів відпустку на розкішному острові в Греції

Колишній прем'єр-міністр Великобританії продовжує відпочивати із дружиною

58-річний Борис Джонсон та Керрі Саймондс вирушили відпочивати на острів Евія після того, як з'їздили на екокурорт до Словенії. Про це пише Daily Mail.

Нещодавно Джонсон і Керрі зіграли весілля, точніше, влаштували справжнє свято, після того, як поспіхом одружилися на скромній церемонії в розпал пандемії коронавірусу.

Після вечірки в маєтку одного з головних спонсорів Консервативної партії Великобританії 76-річного лорда Бамфорда, Керрі та Борис вирушили до Словенії, де мешкали на екокурорті Віла-Планінка.

Провівши короткий медовий місяць у горах, пара поїхала до Греції. Там Джонсон вразив місцевих жителів тим, що безстрашно засмагав на 34-градусній спеці, читаючи книгу.

[ + – ] Борис Джонсон у Греції Фото: Соцсети

У Греції у батька Джонсона є вілла, але вони відпочивали на острові Евія (або Евбея), куди прибули на невеликій приватній яхті.

Місцеві жителі вже розповіли, що на яхті пара засмагала та купалася. І Джонсон знову провів час із книгою.

[ + – ] Борис Джонсон поїхав до Греції

"Вони виглядали такими розслабленими: сміялися і жартували. Він читав свою книгу, а вона проводила час, засмагаючи. Вони сіли в човен о 15:30 і повернулися о 20:30, так що вони чудово провели час. Йому потрібна була допомога, щоб зійти з човна, коли той пришвартувався пізно увечері, тому шестеро греків допомагали йому", — розповіли греки журналістам.

Втім, на Даунінг-стріт вже підтвердили, що Борис Джонсон із дружиною повернулися додому, до Великобританії, тож він з початку тижня приступив до роботи.

Але він може повернутись і до журналістської діяльності. The Daily Mail вже запропонувало Джонсонові роботу.

До того, як стати прем'єр-міністром, Борис Джонсон вів авторську колонку в Daily Telegraph, отримуючи зарплату 275 тисяч фунтів стерлінгів на місяць. За ці гроші йому треба було здавати одну статтю на тиждень. Останній матеріал політик опублікував у 2019 році за три дні до того, як очолив уряд — він закликав британців врахувати уроки висадки на Місяць у 1969 році та виявити рішучість при виході з Євросоюзу.