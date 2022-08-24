В возрасте 59 лет скончался актер сериала "Интерны" Максим Пинскер

По словам жены артиста Ирины Пинскер, ее муж скончался в больнице. Причина смерти неизвестна.

В России в возрасте 59 лет умер актер Максим Пинскер. Об этом сообщает ТАСС.

"Актер Максим Пинскер умер в Москве на 59 году жизни", — сообщила российскому изданию жена актера Ирина Пинскер.

Причина смерти артиста неизвестна.

Пинскер известный благодаря ролям в сериалах "Час Волкова", "Интерны", "Колл-центр", фильмах "Дурак", "Тяжеловес" и других. Также актер занимался озвучиванием фильмов, аудиокниг и принимал участие в телевизионных проектах.

Кто такой Максим Пинскер?

Максим Пинскер родился 5 февраля 1964 года в Москве. Он начал сниматься в кино в 1989 году, а через три года окончил школу-студию Московского художественного театра.

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