У віці 59 років помер актор серіалу "Інтерни" Максим Пінскер

За словами дружини артиста Ірини Пінскер, її чоловік помер у лікарні. Причина смерті невідома.

У Росії у віці 59 років помер актор Максим Пінскер. Про це повідомляє ТАСС.

"Актор Максим Пінскер помер у Москві на 59 році життя", — повідомила російському виданню дружина актора Ірина Пінскер.

Причина смерті артиста невідома.

Пінскер відомий завдяки ролям у серіалах "Час Волкова", "Інтерни", "Кол-центр", фільмах "Дурень", "Важковаговик" та інших. Також актор займався озвучуванням фільмів, аудіокниг і брав участь у телевізійних проєктах.

Хто такий Максим Пінскер?

Максим Пінскер народився 5 лютого 1964 року у Москві. Він почав зніматися в кіно у 1989 році, а через три роки закінчив школу-студію Московського художнього театру.

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