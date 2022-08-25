Селена Гомес в корсетном топе анонсировала новую песню (видео)

Звезда сцены записала трек с молодым нигерийским исполнителем.

30-летняя американская певица Селена Гомес примерила корсетный топ во время съемок нового клипа ее коллаборации с музыкантом Rema. Видео со съемок клипа к долгожданной песне поделился коллега Селены по цеху.

Артистка записала ремикс на песню Calm Down музыканта Rema (Дивайн Икубор). В ролике к будущему хиту 30-летняя Селена предстала в довольно стильном и эффектном аутфите — сером корсетном топе и коричневых брюках прямого кроя.

В качестве аксессуаров к образу стилисты добавили массивные серьги-кольца, жемчужную цепочку и кольца. Длинные русые волосы Гомес были распущены.

"Песня веселая! Я надеюсь, людям она понравится", — признавалась ранее певица, добавляя, что это все, чего она хочет.

[ + – ] Селена Гомес записала новый трек

Как известно, ожидаемый трек выйдет 26 августа 2022.

Дивайн Икубор – 22-летний нигерийский музыкант. Его песня, на которую они с Селеной записали ремикс, вышла полгода назад и набрала более 130 миллионов просмотров на YouTube.

[ + – ] Хит Дивайна Икубора

Напомним, Селена Гомес сходила на свидание с таинственным незнакомцем.

Также Фокус писал об идеальном маникюре для сентября 2022, который продемонстрировала накануне Селена Гомес.