Селена Гомес у корсетному топі анонсувала нову пісню (відео)

Зірка сцени записала трек з молодим нігерійським виконавцем.

30-річна американська співачка Селена Гомес приміряла корсетний топ під час зйомок нового кліпу її колаборації з музикантом Rema. Відео зі зйомок кліпу до довгоочікуваної пісні поділився колега Селени по цеху.

Артистка записала ремікс на пісню Calm Down музиканта Rema (Дівайн Ікубор). У ролику до майбутнього хіта 30-річна Селена постала у доволі стильному та ефектному аутфіті — сірому корсеті та коричневих штанах прямого крою.

Як аксесуари до образу стилісти додали масивні сережки-кільця, перлинний ланцюжок та каблучки. Довге русяве волосся Гомес було розпущене.

"Пісня весела! Я сподіваюсь, людям вона сподобається", — зізнавалася раніше співачка, додаючи, що це все, чого вона хоче.

[ + – ] Селена Гомес записала новий трек

Як відомо, очікуваний трек вийде 26 серпня 2022.

Дівайн Ікубор — 22-річний нігерійський музикант. Його пісня, на яку вони із Селеною записали ремікс, вийшла пів року тому та набрала понад 130 млн переглядів на YouTube.

[ + – ] Хіт Дівайна Ікубора

Нагадаємо, Селена Гомес сходила на побачення з таємничим незнайомцем.

Також Фокус писав про ідеальний манікюр для вересня 2022, який продемонструвала напередодні Селена Гомес.