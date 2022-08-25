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Стиль життя

Селена Гомес у корсетному топі анонсувала нову пісню (відео)

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Фото: Instagram/Selena Gomez | Селена Гомес

Зірка сцени записала трек з молодим нігерійським виконавцем.

30-річна американська співачка Селена Гомес приміряла корсетний топ під час зйомок нового кліпу її колаборації з музикантом Rema. Відео зі зйомок кліпу до довгоочікуваної пісні поділився колега Селени по цеху.

Артистка записала ремікс на пісню Calm Down музиканта Rema (Дівайн Ікубор). У ролику до майбутнього хіта 30-річна Селена постала у доволі стильному та ефектному аутфіті — сірому корсеті та коричневих штанах прямого крою.

Як аксесуари до образу стилісти додали масивні сережки-кільця, перлинний ланцюжок та каблучки. Довге русяве волосся Гомес було розпущене.

"Пісня весела! Я сподіваюсь, людям вона сподобається", — зізнавалася раніше співачка, додаючи, що це все, чого вона хоче.

Селена Гомес записала новий трек

Як відомо, очікуваний трек вийде 26 серпня 2022.

Дівайн Ікубор — 22-річний нігерійський музикант. Його пісня, на яку вони із Селеною записали ремікс, вийшла пів року тому та набрала понад 130 млн переглядів на YouTube.

Хіт Дівайна Ікубора

Нагадаємо, Селена Гомес сходила на побачення з таємничим незнайомцем.

Також Фокус писав про ідеальний манікюр для вересня 2022, який продемонструвала напередодні Селена Гомес.