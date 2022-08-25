Блогер показала, как худеют знаменитости на эко-ранчо за тысячу долларов в день

Услугами оздоровительного центра "Ранчо Малибу" пользовались Ребел Уилсон, Мэнди Мур, Брук Шилдс и многие другие

Блогер TikTok по имени Тара приоткрыла завесу тайны над тем, как худеют знаменитости на знаменитом эко-ранчо, где шесть ночей стоят 7600 долларов за минимальный курс. Именно на The Ranch Malibu худели селебрити вроде Ребел Уилсон, Брук Шилдс, Мэнди Мур и Анджелы Бассет. Об этом пишет Daily Mail.

Свое пребывание на "Ранчо Малибу" выпускница Стэнфорда назвала "Выжившие в лагере знаменитостей". На ранчо она приехала вместе с матерью.

Тара рассказала, что 7600 долларов за человека за шесть ночей на "Ранчо Малибу" – это минимальная цена, Ребел Уилсон и прочие селебрити точно занимали номера поудобней и побольше.

Гостей будят каждый день в пять утра звуками тибетского гонга, они идут на утренний курс упражнений, который включает в себя растяжку и йогу. Потом легкий завтрак. Тара показала, что в один из дней их кормили перцами, фаршированными новым суперфудом – полбой, фасолью, лебедой. Все это было полито соусом энчилада и сметаной из кешью. И заправлено песто. После завтрака гости отправляются на четырехчасовую прогулку в горах. Также на завтра в разные дни подавали авокадо с крекерами и огурцами, фритатту из нута с капустой, или овсянку со свежими ягодами.

[ + – ] "Ранчо Малибу" - популярное место, где худеют звезды Фото: Соцсети

Сначала она называла "Ранчо Малибу" "лагерем знаменитостей для толстых", но позже исправилась и пояснила, что сюда записываются не только те, кто хочет похудеть.

"Некоторые приехали сюда, потому что им нравится ходить в походы, некоторые из-за каждодневных тренировок, но многие едут на ранчо ради духовного роста, детоксикации и единения с природой", — рассказала Тара.

Номера расположены в здании на горе, так что ради завтрака приходится преодолеть подъем и спуск.

[ + – ] Тренировки и здоровое питание - вот за что гости "Ранчо Малибу" платят по 1000 долларов за ночь Фото: Соцсети

А походы призваны "подружить" человека с природой. "Мы гуляем и узнаем хорошие новости о природе", — отметила Тара, запостив видео, где она карабкается по склону.

Гиды, которые сопровождают гостей повсюду, "красивые, как кинозвезды", — рассказала Тара. Но после прогулки им выдали лишь стакан арбузного фреша с цельнозерновыми крекерами, чего было все-таки маловато, чтобы насытится.

[ + – ] Гиды, как рассказала блогер, все сплошь симпатичные

Свободное время у гостей оздоровительного центра есть лишь во второй половине дня, прежде чем они отправляются на занятия по фитнесу.

После гостей ждут массаж и йога, помогающие вылечить воспаленные мышцы.

В последнем видео Тара показала, как она вошла в Bod Pod – специальное устройство, которое измеряет вес и объем тела для определения плотности мышц и расчета процентного содержания жира в организме.

[ + – ] Тара, рассказавшая о секретахз оздоровительного центра Фото: Скриншот [ + – ] Аппарат Bod Pod, измеряющий процент жира в организме Фото: Скриншот

"Насколько я могу судить, Bod Pod просто создан для того, чтобы пристыдить вас и сказать, что вы толстые", — отметила девушка.

Видео Тары стали популярны в Сети. Ведь актриса Ребел Уилсон с недавних пор сбросила лишний вес, но довольно уклончиво рассказывала о том, что ей в этом помогло. Теперь все желающие смогли узнать, как именно худеют знаменитости и сколько это стоит. Комментаторы уже сравнили "Ранчо Малибу" с популярным сериалом Hulu "Девять идеальных незнакомцев", который основан на одноименном романе Лианы Мориарти 2018 года.

В главной роли Николь Кидман. Она играет владелицу экстремального оздоровительного курорта, которая лечит души тела своих клиентов очень нетрадиционными способами.