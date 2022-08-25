Блогерка показала, як худнуть знаменитості на екоранчо за тисячу доларів на день

Послугами оздоровчого центру "Ранчо Малібу" користувалися Ребел Вілсон, Менді Мур, Брук Шилдс та багато інших

Блогерка TikTok, на ім'я Тара, відкрила завісу таємниці над тим, як худнуть знаменитості на знаменитому екоранчо, де шість ночей коштують 7 600 доларів за мінімальний курс. Саме на The Ranch Malibu худнули селебріті на кшталт Ребел Вілсон, Брук Шилдс, Менді Мур та Анджели Бассет. Про це пише Daily Mail.

Своє перебування на "Ранчо Малібу" випускниця Стенфорда назвала "Вижили в таборі знаменитостей". На ранчо вона приїхала разом із матір'ю.

Тара розповіла, що 7 600 доларів за особу за шість ночей на "Ранчо Малібу" — це мінімальна ціна, Ребел Вілсон та інші селебріті точно займали номери зручніші і більші.

Гостей будять щодня о п'ятій ранку звуками тибетського гонга, вони йдуть на ранковий курс вправ, який включає розтяжку і йогу. Потім легкий сніданок. Тара показала, що одного дня їх годували перцями, фаршированими новим суперфудом — полбою, квасолею, лободою. Все це полито соусом енчіладу та сметаною з кеш'ю. І заправлено песто. Після сніданку гості вирушають на чотиригодинну прогулянку у горах. Також на сніданок у різні дні подавали авокадо з крекерами та огірками, фритатту з нуту з капустою або вівсянку зі свіжими ягодами.

[ + – ] "Ранчо Малібу" — популярне місце, де худнуть зірки Фото: Соцсети

Спочатку вона називала "Ранчо Малібу" "табором знаменитостей для товстих", але пізніше виправилася і пояснила, що сюди записуються не лише ті, хто хоче схуднути.

"Дехто приїхав сюди, тому що їм подобається ходити в походи, деякі через щоденні тренування, але багато хто їде на ранчо заради духовного росту, детоксикації та єднання з природою", — розповіла Тара.

Номери розташовані в будівлі на горі, тому заради сніданку доводиться подолати підйом і спуск.

[ + – ] Тренування та здорове харчування — ось за що гості "Ранчо Малібу" платять по 1000 доларів за ніч Фото: Соцсети

А походи покликані "подружити" людину з природою. "Ми гуляємо і дізнаємося про хороші новини про природу", — зазначила Тара, запостивши відео, де вона дереться по схилу.

Гіди, які супроводжують гостей усюди, "гарні, як кінозірки", — розповіла Тара. Але після прогулянки їм видали лише склянку кавунового фрешу з цільнозерновими крекерами, чого було замало, щоб насититися.

[ + – ] Гіди, як розповіла блогер, всі дуже симпатичні

Вільний час гостей оздоровчого центру є лише в другій половині дня, перш ніж вони вирушають на заняття з фітнесу.

Після гостей чекають масаж та йога, які допомагають вилікувати запалені м'язи.

В останньому відео Тара показала, як вона увійшла до Bod Pod — спеціальний пристрій, який вимірює вагу та об'єм тіла для визначення щільності м'язів та розрахунку відсоткового вмісту жиру в організмі.

[ + – ] Тара, яка розповіла про секрети з оздоровчого центру Фото: Скриншот [ + – ] Апарат Bod Pod, який вимірює відсоток жиру в організмі Фото: Скриншот

"Наскільки я можу судити, Bod Pod просто створений для того, щоб присоромити вас і сказати, що ви товсті", — зазначила дівчина.

Відео Тари стали популярними в мережі. Адже акторка Ребел Вілсон з недавніх пір скинула зайву вагу, але досить ухильно розповідала про те, що їй у цьому допомогло. Тепер усі охочі змогли дізнатися, як саме худнуть знаменитості та скільки це коштує. Коментатори вже порівняли "Ранчо Малібу" з популярним серіалом Hulu "Дев'ять ідеальних незнайомців", який ґрунтується на однойменному романі Ліани Моріарті 2018 року.

У головній ролі — Ніколь Кідман. Вона грає власницю екстремального оздоровчого курорту, яка лікує душі тіла своїх клієнтів дуже нетрадиційними способами.