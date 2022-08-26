Принц Гарри снова попал в экологический скандал из-за спортивной формы

Принца и его жену Меган Маркл уже неоднократно обвиняли в лицемерии, когда, говоря об экологии, они вели себя, как обычные богачи

Принц Гарри на днях принял участие в благотворительном матче по поло. Но его попытки показаться хорошим парнем снова провалились и принц оказался в центре экологического скандала. Об этом пишет Daily Mail.

К игре в поло принц Гарри приобщился, когда еще исполнял обязанности члена королевской семьи. Это игра требует больших денежных вложений и очень популярна среди богачей. Так что, переехав в США, Гарри не отказался от своего хобби.

[ + – ] Принц Гарри с друзьями: Марк Ганзи, Начо Фигерас и принц с еще одним членом команды Фото: Aspen Valley Polo Club

На благотворительный матч в Аспене принц Гарри отправился на частном самолете своего друга Марка Ганзи. На летное поле к Bombardier Challenger 600 Гарри прибыл на своем электрическом внедорожнике Audi, который приобрел, когда стал эко-активистом.

Но уже сидя в самолете, принц обнаружил, что забыл форму и клюшки для поло, так что его сотрудники помчались обратно в Монтесито на совсем неэкологичном Range Rover, чтобы привезти все необходимое забывчивому принцу.

Поездка заняла 30 минут. Все это время Гарри сидел в салоне шикарного частного самолета.

Гарри, который регулярно публично беспокоится о "климатическом кризисе", постоянно встревает в скандалы, связанные с экологией.

[ + – ] Команда принца Гарри победила в матче Фото: Instagram Ignacio Figueras [ + – ] Принц Гарри и его друг Игнасио "Начо" Фигерас Фото: Instagram Ignacio Figueras

Он сам и Меган Маркл путешествуют только частными самолетами. Даже когда им нужно попасть в соседний штат. И хоть своего самолета у них нет, они берут их в аренду, или пользуются самолетами друзей.

Пытаясь оправдаться, Гарри рассказывал, что делает это из соображений безопасности. Он утверждал, что пытался сбалансировать последствия частных полетов, компенсируя свои выбросы CO2 в 2019 году. В попытке остановить глобальное потепление, Парижское соглашение устанавливает, что углеродный баланс каждого человека не должен превышать 2,1 тонны в год.

Bombardier Global 6000, на котором Гарри отправился на свой матч по поло, может перевозить до 13 пассажиров и имеет собственную "частную каюту". Он способен преодолевать более 6000 миль без остановки.

Полуторачасовая поездка Гарри в Аспен привела к выбросу более шести тонн углекислого газа в один конец .

Когда он летал на Кубок ISPS Handa Polo Cup в Сентебале в прошлом году, то воспользовался самолетом Gulfstream стоимостью 53 миллиона долларов, чтобы вернуться домой к Меган и их детям в Калифорнию.

К слову, благотворительный матч, на который спешил принц Гарри, закончился победой его команды. В ней он играет со своим другом Начо Фигерасом.

[ + – ] Поло-клуб в Аспене, который предпочитает принц Гарри и его богатые друзья Фото: Aspen Valley Polo Club

Напомним, недавний подкаст Меган Маркл, который она, наконец, выпустила на Spotify, поставил рекорд по прослушиваниям, но при этом его критиковали больше, чем хвалили. Особенно всех задел рассказ Меган о том, как ее сын Арчи якобы чуть не погиб в пожаре во время их тура по Африке. Оказалось, что их первенца даже не было в комнате, когда задымился обогреватель.