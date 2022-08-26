Принц Гаррі знову потрапив в екологічний скандал через спортивну форму

Принца та його дружину Меган Маркл вже неодноразово звинувачували в лицемірстві, коли, говорячи про екологію, вони поводилися, як звичайні багатії.

Принц Гаррі днями взяв участь у благодійному матчі з поло. Але його спроби здатися хорошим хлопцем знову провалилися і принц опинився у центрі екологічного скандалу. Про це пише Daily Mail.

До гри в поло принц Гаррі долучився, коли виконував обов'язки члена королівської сім'ї. Ця гра вимагає великих грошових вкладень і дуже популярна серед багатіїв. Отже, переїхавши у США, Гаррі не відмовився від свого хобі.

[ + – ] Принц Гаррі з друзями: Марк Ганзі, Начо Фігерас і принц із ще одним членом команди Фото: Aspen Valley Polo Club

На благодійний матч в Аспені принц Гаррі вирушив приватним літаком свого друга Марка Ганзі. На льотне поле Bombardier Challenger 600 Гаррі прибув на своєму електричному позашляховику Audi, який придбав, коли став екоактивістом.

Але вже сидячи в літаку, принц з'ясував, що забув форму і ключки для поло, тож його співробітники помчали назад у Монтесіто на зовсім неекологічному Range Rover, щоб привезти все необхідне принцю.

Поїздка зайняла 30 хвилин. Весь час Гаррі сидів у салоні шикарного приватного літака.

Гаррі, який регулярно публічно турбується про "кліматичну кризу", постійно встряє у скандали, пов'язані з екологією.

[ + – ] Команда принца Гаррі перемогла у матчі Фото: Instagram Ignacio Figueras [ + – ] Принц Гаррі та його друг Ігнасіо "Начо" Фігерас Фото: Instagram Ignacio Figueras

Він сам і Меган Маркл подорожують лише приватними літаками. Навіть коли їм потрібно потрапити в сусідній штат. І хоч свого літака вони не мають, вони беруть їх в оренду, або користуються літаками друзів.

Гаррі розповідав, що робить це з міркувань безпеки. Він стверджував, що намагався збалансувати наслідки приватних польотів, компенсуючи свої викиди CO2 у 2019 році. У спробі зупинити глобальне потепління, Паризька угода встановлює, що вуглецевий баланс кожної людини не повинен перевищувати 2,1 тонни на рік.

Bombardier Global 6000, на якому Гаррі вирушив на свій матч по поло, може перевозити до 13 пасажирів і має власну "приватну каюту". Він здатний долати понад 6 000 миль без зупинки.

Півторагодинна поїздка Гаррі в Аспен призвела до викиду понад шести тонн вуглекислого газу в один кінець.

Коли він літав на Кубок ISPS Handa Polo Cup у Сентебалі минулого року, то скористався літаком Gulfstream вартістю 53 мільйони доларів, щоб повернутися додому до Меган і їхніх дітей у Каліфорнію.

До речі, благодійний матч, на який поспішав принц Гаррі, закінчився перемогою його команди. У ній він грає зі своїм другом Начо Фігерасом.

[ + – ] Поло-клуб в Аспені, який віддає перевагу принцу Гаррі та його багатим друзям Фото: Aspen Valley Polo Club

Нагадаємо, нещодавній подкаст Меган Маркл, який вона нарешті випустила на Spotify, поставив рекорд із прослуховувань, але при цьому його критикували більше, ніж хвалили. Особливо всіх зачепила розповідь Меган про те, як її син Арчі нібито мало не загинув у пожежі під час їхнього туру Африкою. З'ясувалося, що їхнього первістка навіть не було в кімнаті, коли задимів обігрівач.