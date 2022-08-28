Мама Илона Маска живет в гараже, когда навещает сына

По словам женщины, ее все устраивает, хотя жилье нельзя назвать комфортным.

Мама Илона Маска, самого богатого человека в мире, призналась, что живет в гараже, когда приезжает к сыну гостить. Об этом пишет The Time.

74-летняя Мэй Маск дала интервью британскому медиа, в котором рассказала, что ее сына-предпринимателя не интересует дорогая и роскошная недвижимость, хотя он может позволить себе буквально все на свете. И когда женщина посещает Илона Маска в Техасе, он любезно селит маму в гараже.

"У вас не может быть шикарного дома рядом с ракетной площадкой", — призналась модель и нутрициолог с многолетним стажем.

По словам Мэй Маск, ее все устраивает, несмотря на то, что "временное жилье" комфортным назвать нельзя.

[ + – ] Мэй Маск Фото: Maye Musk/Facebook

Однако не гаражом единственным. Почти все время мама основателя Tesla и SpaceX проводит в своей уютной квартире в Нью-Йорке.

"Моя квартира не велика. Мне и не нужно больше. Мне не нужно пустое пространство, потому что с ним будет и больше обязанностей. Я чувствую, что устроилась", — призналась 74-летняя женщина журналистам издания.

[ + – ] Мэй Маск Фото: L’Officiel México

Отметим, что состояние Илона Маска осенью 2021 превысило 300 миллиардов долларов, что стало абсолютным мировым рекордом. Сейчас у самого богатого человека мира есть около 208 млрд долларов, по данным Bloomberg Billionaires Index на 1 июля 2022 года.

Мэй Маск – не просто тень своего знаменитого сына. Она хорошо известная модель, писательница и нутрициолог. В 2021 году мама бизнесмена выпустила свою книгу-бестселлер "Женщина, у которой есть план". Издание также вышло на украинском языке. С первых дней полномасштабного вторжения России Мэй Маск публично поддерживает Украину.

Тем временем, отец Илона Маска признался, что не гордится своим сыном-миллиардером.

Также Фокус писал об архивных фото молодого Илона Маска, появившихся в Сети из-за бывшей девушки бизнесмена, решившей подзаработать.