Мама Ілона Маска живе в гаражі, коли навідує сина
За словами жінки, її все влаштовує, хоч житло і не можна назвати комфортним.
Мама Ілона Маска, найбагатшої людини у світі, зізналася, що живе в гаражі, коли приїжджає до сина гостювати. Про це пише The Time.
74-річна Мей Маск дала інтерв'ю британському медіа, у якому розповіла, що її сина-підприємця не цікавить дорога та розкішна нерухомість, хоча він може дозволити собі буквально все на світі. І коли жінка навідує Ілона Маска у Техасі, він люб'язно селить маму в гаражі.
"У вас не може бути шикарного будинку поруч з ракетним майданчиком", — зізналась модель та нутриціолог з багаторічним стажем.
За словами Мей Маск, її все влаштовує, попри те, що "тимчасове житло" комфортним назвати не можна.
Проте не гаражем єдиним. Майже увесь свій час мама засновника Tesla та SpaceX проводить у своїй затишній квартирі у Нью-Йорку.
"Моя квартира не велика. Мені і не треба більша. Мені не потрібний порожній простір, тому що з ним буде і більше обов'язків. Я відчуваю, що влаштувалась", — зізналася 74-річна жінка журналістам видання.
Зазначимо, що статки Ілона Маска восени 2021 перевищили 300 мільярдів доларів, що стало абсолютним світовим рекордом. Наразі у найбагатшої людини світу є близько 208 млрд доларів, за даними Bloomberg Billionaires Index на 1 липня 2022.
Мей Маск — не просто тінь свого знаменитого сина. Вона добре відома модель, письменниця та нутриціологиня. У 2021 мама бізнесмена випустила свою книжку-бестселер "Жінка, яка має план". Видання також вийшло українською мовою. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Мей Маск публічно підтримує Україну.
Тим часом, батько Ілона Маска зізнався, що не пишається своїм сином-мільярдером.
Також Фокус писав про архівні фото молодого Ілона Маска, що з'явилися у мережі через колишню дівчину бізнесмена, яка вирішила підзаробити.