Мама Ілона Маска живе в гаражі, коли навідує сина

За словами жінки, її все влаштовує, хоч житло і не можна назвати комфортним.

Мама Ілона Маска, найбагатшої людини у світі, зізналася, що живе в гаражі, коли приїжджає до сина гостювати. Про це пише The Time.

74-річна Мей Маск дала інтерв'ю британському медіа, у якому розповіла, що її сина-підприємця не цікавить дорога та розкішна нерухомість, хоча він може дозволити собі буквально все на світі. І коли жінка навідує Ілона Маска у Техасі, він люб'язно селить маму в гаражі.

"У вас не може бути шикарного будинку поруч з ракетним майданчиком", — зізналась модель та нутриціолог з багаторічним стажем.

За словами Мей Маск, її все влаштовує, попри те, що "тимчасове житло" комфортним назвати не можна.

[ + – ] Мей Маск Фото: Maye Musk/Facebook

Проте не гаражем єдиним. Майже увесь свій час мама засновника Tesla та SpaceX проводить у своїй затишній квартирі у Нью-Йорку.

"Моя квартира не велика. Мені і не треба більша. Мені не потрібний порожній простір, тому що з ним буде і більше обов'язків. Я відчуваю, що влаштувалась", — зізналася 74-річна жінка журналістам видання.

[ + – ] Мей Маск Фото: L’Officiel México

Зазначимо, що статки Ілона Маска восени 2021 перевищили 300 мільярдів доларів, що стало абсолютним світовим рекордом. Наразі у найбагатшої людини світу є близько 208 млрд доларів, за даними Bloomberg Billionaires Index на 1 липня 2022.

Мей Маск — не просто тінь свого знаменитого сина. Вона добре відома модель, письменниця та нутриціологиня. У 2021 мама бізнесмена випустила свою книжку-бестселер "Жінка, яка має план". Видання також вийшло українською мовою. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Мей Маск публічно підтримує Україну.

Тим часом, батько Ілона Маска зізнався, що не пишається своїм сином-мільярдером.

Також Фокус писав про архівні фото молодого Ілона Маска, що з'явилися у мережі через колишню дівчину бізнесмена, яка вирішила підзаробити.