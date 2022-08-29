Семейная идиллия: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес показали трогательную заботу друг о друге

Новоиспеченные муж и жена уже вернулись в США после второго медового месяца.

Недавно поженившиеся Бен Аффлек и Дженнифер Лопес устроили из второго медового месяца настоящий праздник для папарацци. Словно подростки, они то и дело целовались и обнимались в самых красивых местах Италии, куда полетели после трехдневного празднования свадьбы в поместье Аффлека в Джорджии. Недавно в Сети появилась новая порция снимков, на которых молодожены сидят в ресторане и не скрывают своих чувств друг к другу: Дженифер целует мужа, вытирает ему лицо, а он кормит ее с ложечки.

Для похожа на обед Бен выбрал белые рубашку и брюки, а Дженифер – шляпу и длинное кружевное платье кремового цвета.

В Италии пара находилась с 23 августа, остановившись в отеле Grand Hotel Tremezzo на озере Комо. Они побывали на вилле "Олеандра" Джорджа Клуни, посетили улицу Виа Монтенаполеоне в Милане, где походили по магазинам, посетив бутик дизайнера Брунелло Кучинелли. Пару видели также на виллах Менаджио и вилла Пассалакуа.

В понедельник, 29 августа, пару увидели готовой к возвращению домой. Они садились на частный самолет, чтобы улететь обратно в США. Лопес выглядела типично стильно в кремовом костюме в сочетании со слегка тонированными солнцезащитными очками, улыбаясь поклонникам, в то время как Аффлек выбрал бежевую спортивную куртку и соответствующие брюки чинос.

Свадьба. на которой было 135 гостей, уже омрачилась первым скандалом. Кто-то из приглашенных, несмотря на подписку о неразглашении, слил в Сеть видео, где Дженнифер поет мужу новую песню, которую еще никто неслышал.

Несмотря на то, что Лопес разозлилась из-за утечки, многие считают, что такой шаг является преднамеренным и стал частью промо ее новой песни. Теперь фанаты требуют поскорее опубликовать весь трек.

Напомним, с представителями какого знака зодиака отказывается сотрудничать Дженнифер Лопес.