Без шансов: представителей какого знака Зодиака никогда не возьмет на работу Дженнифер Лопес

С чем связано такое непринятие этого знака артисткой, непонятно.

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес, как оказалось, очень верит в гороскопы, и астрология часто становится определяющей в ее решениях. По крайней мере, как утверждает актриса и танцовщица Хизер Моррис, Джей Ло предвзято относится к тем, кто родился под знаком Зодиака Дева. Об этом она рассказала в недавнем интервью, пишет Вillboard.

Хизер в свое время прославилась, сыграв Бритни Спирс в фильме "Я настоящая". До этого она много лет работала с Бейонсе, когда в 2007-м ее выбрали в качестве дублера артистки. Она гастролировала с мегазвездой в рамках мирового турне The Beyoncé Experience и мини-промо-тура Single Ladies (Put a Ring on It), включая выступления в 2008 году на American Music Awards, Saturday Night Live и The Ellen DeGeneres Show.

Работая с Бейонсе, Хизер наслушалась немало историй о сотрудничестве коллег с Дженнифер Лопес. В подкасте Just Sayin’ with Justin Martindale в эпизоде ​​под названием "Virgo Big or Go Home w/Heather Morris", она рассказала, что Джей Ло не берет в команду танцоров тех, чей зодиакальный знак Дева.

[ + – ] Бейонсе и Хизер Моррис

"Дженнифер Лопес провела прослушивание танцоров для одного из своих туров – это было много лет назад. Это был конец прослушивания, они только что прошли несколько раундов, ее не было все это время. Она пришла в самую последнюю часть, чтобы увидеть оставшихся танцоров, познакомиться со всеми. Она входит в комнату – меня там не было, так что это слухи, хорошо? – она входит в комнату и говорит: "Большое вам спасибо, ребята, вы так усердно работали. Поднимите руки, если в комнате есть Девы, можете просто поднять руку?" Итак, группа Дев поднимает руку… Она прошептала своей помощнице, посмотрела на них и сказала: "Большое спасибо, что пришли". И им пришлось уйти после целого дня прослушивания для Дженнифер Лопес", – рассказала Моррис.

Она добавила, что слышала эту историю от нескольких людей. Если быХизер была в тот день на кастинге, то вряд ли бы ей пришлось уходить, поскольку она – Водолей.

[ + – ] Хизер Моррис

В Сети пользователи были немало озадачены такой информацией. По мнению одних, Дженнифер не любит Дев, потому что ее бывший муж Марк Энтони, с которым она была вместе 10 лет, – тоже Дева. Другие говорят, что Девы – слишком идеальны (как Бейонсе), а Лопес нужно быть в центре внимания, потому что она Лев, как и ее нынешний супруг Бен Аффлек.

