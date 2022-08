Без шансів: представників якого знаку зодіаку ніколи не візьме на роботу Дженніфер Лопес

Із чим пов'язане таке неприйняття цього знака артисткою, незрозуміло.

53-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес, як виявилося, дуже вірить у гороскопи, і астрологія часто стає визначальною в її рішеннях. Принаймні, як стверджує акторка й танцівниця Гізер Морріс, Джей Ло упереджено ставиться до тих, хто народився під знаком зодіаку Діва. Про це вона розповіла в нещодавньому інтерв'ю, пише Вillboard.

Гізер свого часу прославилася, зігравши Брітні Спірс у фільмі "Я справжня". До цього вона багато років працювала з Бейонсе, коли 2007-го її вибрали як дублерку артистки. Вона гастролювала з мегазіркою в межах світового турне The Beyoncé Experience і мініпромо-туру Single Ladies (Put a Ring on It), включаючи виступи у 2008 році на American Music Awards, Saturday Night Live і The Ellen DeGeneres Show.

Працюючи з Бейонсе, Гізер наслухалася чимало історій про співпрацю колег із Дженніфер Лопес. У подкасті Just Sayin' with Justin Martindale в епізоді під назвою Virgo Big or Go Home w/Heather Morris вона розповіла, що Джей Ло не бере в команду танцюристів тих, чий зодіакальний знак Діва.

[ + – ] Бейонсе та Гізер Морріс

"Дженіфер Лопес провела прослуховування танцюристів для одного зі своїх турів — це було багато років тому. Це був кінець прослуховування, вони щойно пройшли кілька раундів, її не було весь цей час. Вона прийшла в останню частину, щоб побачити танцюристів, що залишилися, познайомитися з усіма... Вона входить у кімнату — мене там не було, так що це чутки, добре? — вона входить у кімнату й каже: "Велике вам спасибі, хлопці, ви так старанно працювали. Підніміть руки, якщо в кімнаті є Діви, можете просто підняти руку?" Отже, група Дів піднімає руку... Вона прошепотіла своїй помічниці, подивилася на них і сказала: "Велике спасибі, що прийшли". І їм довелося піти після цілого дня прослуховування для Дженніфер Лопес", — розповіла Морріс.

Вона додала, що чула цю історію від кількох людей. Якби Гізер була того дня на кастингу, то навряд чи їй довелося б піти, оскільки вона — Водолій.

[ + – ] Гізер Морріс

У мережі користувачі були спантеличені такою інформацією. На думку одних, Дженніфер не любить Дів, тому що її колишній чоловік Марк Ентоні, з яким вона була разом 10 років, теж Діва. Інші кажуть, що Діви — надто ідеальні (як Бейонсе), а Лопес треба бути в центрі уваги, бо вона Лев, як і її нинішній чоловік Бен Аффлек.

Нагадаємо, Дженніфер опублікувала перші весільні фото, і фанати звернули увагу, що на них немає нареченого.