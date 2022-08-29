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Стиль життя

Сімейна ідилія: Бен Аффлек та Дженніфер Лопес показали зворушливу турботу одне про одного

Дженніфер Лопес, Бен Аффлек, медовий місяць, Італія

Новоспечені чоловік та дружина вже повернулися до США після другого медового місяця.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес, які недавно одружилися, влаштували з другого медового місяця справжнє свято для папараці. Немов підлітки, вони цілувалися і обіймалися в найкрасивіших місцях Італії, куди полетіли після триденного святкування весілля в маєтку Аффлека в Джорджії. Нещодавно в мережі з'явилася нова порція знімків, на яких молодята сидять у ресторані і не приховують своїх почуттів: Дженіфер цілує чоловіка, витирає йому обличчя, а він годує її з ложечки.

Для походу на обід Бен вибрав білі сорочку та штани, а Дженніфер — капелюх і довгу мереживну сукню кремового кольору.

В Італії пара знаходилася з 23 серпня, зупинившись у готелі Grand Hotel Tremezzo на озері Комо. Вони побували на віллі "Олеандра" Джорджа Клуні, відвідали вулицю Віа Монтенаполеоне в Мілані, де проходили по магазинах, відвідавши бутик дизайнера Брунелло Кучінеллі. Пару бачили також на віллах Менаджіо та вілла Пассалакуа.

У понеділок, 29 серпня, пару побачили готовою до повернення додому. Вони сідали на приватний літак, щоб відлетіти назад до США. Лопес виглядала типово стильно в кремовому костюмі у поєднанні зі злегка тонованими сонцезахисними окулярами, посміхаючись шанувальникам, у той час, як Аффлек вибрав бежеву спортивну куртку та відповідні штани чинос.

Весілля, на якому було 135 гостей, вже затьмарилася першим скандалом. Хтось із запрошених, попри підписку про нерозголошення, злив у Мережу відео, де Дженніфер співає чоловікові нову пісню, яку ще ніхто не чув.

Незважаючи на те, що Лопес розлютилася через витік, багато хто вважає, що такий крок є навмисним і став частиною промо її нової пісні. Тепер фанати вимагають якнайшвидше опублікувати весь трек.

Нагадаємо, з представниками якогось знака зодіаку відмовляється співпрацювати Дженніфер Лопес.