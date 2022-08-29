Сімейна ідилія: Бен Аффлек та Дженніфер Лопес показали зворушливу турботу одне про одного

Новоспечені чоловік та дружина вже повернулися до США після другого медового місяця.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес, які недавно одружилися, влаштували з другого медового місяця справжнє свято для папараці. Немов підлітки, вони цілувалися і обіймалися в найкрасивіших місцях Італії, куди полетіли після триденного святкування весілля в маєтку Аффлека в Джорджії. Нещодавно в мережі з'явилася нова порція знімків, на яких молодята сидять у ресторані і не приховують своїх почуттів: Дженіфер цілує чоловіка, витирає йому обличчя, а він годує її з ложечки.

Для походу на обід Бен вибрав білі сорочку та штани, а Дженніфер — капелюх і довгу мереживну сукню кремового кольору.

В Італії пара знаходилася з 23 серпня, зупинившись у готелі Grand Hotel Tremezzo на озері Комо. Вони побували на віллі "Олеандра" Джорджа Клуні, відвідали вулицю Віа Монтенаполеоне в Мілані, де проходили по магазинах, відвідавши бутик дизайнера Брунелло Кучінеллі. Пару бачили також на віллах Менаджіо та вілла Пассалакуа.

У понеділок, 29 серпня, пару побачили готовою до повернення додому. Вони сідали на приватний літак, щоб відлетіти назад до США. Лопес виглядала типово стильно в кремовому костюмі у поєднанні зі злегка тонованими сонцезахисними окулярами, посміхаючись шанувальникам, у той час, як Аффлек вибрав бежеву спортивну куртку та відповідні штани чинос.

Весілля, на якому було 135 гостей, вже затьмарилася першим скандалом. Хтось із запрошених, попри підписку про нерозголошення, злив у Мережу відео, де Дженніфер співає чоловікові нову пісню, яку ще ніхто не чув.

Незважаючи на те, що Лопес розлютилася через витік, багато хто вважає, що такий крок є навмисним і став частиною промо її нової пісні. Тепер фанати вимагають якнайшвидше опублікувати весь трек.

Нагадаємо, з представниками якогось знака зодіаку відмовляється співпрацювати Дженніфер Лопес.