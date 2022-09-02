Королевская цветочница. Внучка Елизаветы II переезжает в Шотландию

18-летняя Луиза Виндзор поступила в престижный Сент-Эндрюсский университет.

Дочь графа и графини Уэссекских 18-летняя леди Луиза Виндзор еще недавно подрабатывала в садовом центе, прежде чем отправиться учиться в Сент-Эндрюсский университет. Но лето закончилось, и совсем скоро в жизни юной внучки Елизаветы II начнется новый этап: девушка переедет в Шотландию, где продолжит учебу в престижном учебном заведении.

Как пишет Hellomagazine, 18-летняя королевская особа стала одной из тысяч студентов, которые узнали о зачислении в университет 18 августа. Там внучка Елизаветы II будет получать степень по английскому языку. Пока не сообщается, будет ли королевская особа работать параллельно с учебой.

Для родителей леди Луизы скорая разлука с дочерью наверняка дается непросто. Однако, к их счастью, семестр в университете короткий, а это значит, что у Луизы будет много возможностей вернуться в Суррей, чтобы провести с ними время в семейном доме в Бэгшот-Парке. Как известно, граф и графиня Уэссекские живут в особняке стоимостью 30 миллионов фунтов стерлингов с момента их королевской свадьбы в 1999 году.

Эдвард и Софи также воспитывают 14-летнего сына Джеймса, который учится в школе.

Отметим, что престижный Сент-Эндрюсский университет — место, где принц Уильям встретил свою нынешнюю жену герцогиню Кейт, и они оба получили дипломы. Так что у Луизы наверняка будет много шансов встретить новых друзей во время учебы.

Напомним, летом леди Луиза устроилась работать в садовый центр. В СМИ сообщали, что девушка зарабатывала в час 6, 83 фунтов стерлингов.

Луиза ходила на работу несколько дней в неделю. Она выполняла обязанности кассира, встречала клиентов, обрезала и сажала растения. При этом при ней не было охраны. По информации прессы, члены ее семьи получают защиту полиции только во время официальных мероприятий. Для покупателей стало большой неожиданностью увидеть королевскую особу в роли кассира в магазине.

Фокус ранее писал о том, что мама леди Луизы — Софи Уэссекская — настоящая икона стиля. Недавно она появилась на публике в модной мини-юбке.