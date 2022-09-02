Королівська квіткарка. Внучка Єлизавети II переїжджає в Шотландію

18-річна Луїза Віндзор вступила у престижний Університет Сент-Ендрюса.

Дочка графа та графині Уессекських 18-річна леді Луїза Віндзор ще нещодавно підробляла в садовому центрі, перш ніж вирушити вчитися в Університет Сент-Ендрюса. Але літо закінчилося, і незабаром у житті молодої онуки Єлизавети II розпочнеться новий етап: дівчина переїде в Шотландію, де продовжить навчання у престижному навчальному закладі.

Як пише Hellomagazine, 18-річна королівська особа стала однією з тисяч студентів, які дізналися про зарахування до університету 18 серпня. Там онука Єлизавети II здобуватиме ступінь з англійської мови. Поки не повідомляється, чи королівська особа працюватиме паралельно з навчанням.

Батькам леді Луїзи швидка розлука з дочкою напевно дається непросто. Однак, на їх щастя, семестр в університеті короткий, а це означає, що Луїза матиме багато можливостей повернутися в Суррей, щоб провести з ними час у сімейному будинку в Бегшот-Парку. Як відомо, граф і графиня Уессекські живуть в особняку вартістю 30 мільйонів фунтів стерлінгів з моменту їхнього королівського весілля 1999 року.

Едвард та Софі також виховують 14-річного сина Джеймса, який навчається у школі.

Зазначимо, що престижний Університет Сент-Ендрюса є місцем, де принц Вільям зустрів свою нинішню дружину герцогиню Кейт, і вони обидва отримали дипломи. Тож Луїза напевно матиме багато шансів зустріти нових друзів під час навчання.

Нагадаємо, влітку леді Луїза влаштувалася працювати у садовий центр. У ЗМІ повідомляли, що дівчина заробляла за годину 6,83 фунта стерлінгів.

Луїза працювала кілька днів на тиждень. Вона виконувала обов'язки касира, зустрічала клієнтів, обрізала та садила рослини. Водночас з нею не було охорони. За інформацією преси, члени її родини одержують захист поліції лише під час офіційних заходів. Для покупців стало несподіванкою побачити королівську особу в ролі касира в магазині.

Фокус раніше писав про те, що мама леді Луїзи — Софі Уессекська — справжня ікона стилю. Нещодавно вона з'явилася на публіці у модній мініспідниці.