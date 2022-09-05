Ирина Шейк вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля (видео)

Ирина продемонстрировала минималистичный, но очень эффектный образ.

36-летняя российская супермодель Ирина Шейк пополнила ряды мировых знаменитостей, которые появились на 79-м Венецианском кинофестивале на острове Лидо, прошествовав по ковровой красной дорожке в роскошном наряде от Pinko. Фотографиями красавица поделилась на своей странице в Instagram.

На Ирине было платье-комбинация на тонких бретелях с открытой спиной и шлейфом.

Свой образ Шейк дополнила черными босоножками на каблуке и золотыми браслетами от бренда Pomellato.

Особое внимание привлекал макияж россиянки. Визажист выделил глаза модели широкой подводкой. Губы знаменитость накрасила нежно-розовой помадой. Ее волосы были аккуратно собраны в тугой пучок.

Ирина посетила премьеру фильма "Необъятность" с Пенелопой Крус в главной роли, та, в свою очередь, сверкала в розово-черном наряде от Chanel.

Ранее мы писали о том, что в СМИ упорно циркулируют слухи о воссоединении Шейк и отца ее дочери Леи Брэдли Купера. Сейчас они вышли на новый уровень, поскольку в звездной тусовке активно распространяется новость о том, что бывшие возлюбленные задумали родить еще одного ребенка.

Тем временем Шейк продолжает посещать вечеринки и премьеры, появляясь там в очень эффектных образах. Например, совсем недавно она опубликовала кадры, где позирует в черных брюках и "голом" топе от Аrmani.

Фото были сделаны в музее коллекции Пегги Гуггенхайм, где прошел ужин Armani Beauty.