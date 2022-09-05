Ірина Шейк вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю (відео)

Ірина продемонструвала мінімалістичний, але дуже ефектний образ.

36-річна російська супермодель Ірина Шейк поповнила ряди світових знаменитостей, які з'явилися на 79-му Венеційському кінофестивалі на острові Лідо, пройшовши килимовою червоною доріжкою в розкішному вбранні від Pinko. Фотографіями красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На Ірині була сукня-комбінація на тонких бретелях з відкритою спиною та шлейфом.

Свій образ Шейк доповнила чорними босоніжками на підборах та золотими браслетами від бренду Pomellato.

Особливу увагу привертав макіяж росіянки. Візажист виділив очі моделі широкою підводкою. Губи знаменитість нафарбувала ніжно-рожевою помадою. Її волосся акуратно зібране в тугий пучок.

Ірина відвідала прем'єру фільму "Неосяжність" з Пенелопою Крус у головній ролі, та, зі свого боку, виблискувала в рожево-чорному вбранні від Chanel.

Раніше ми писали про те, що в ЗМІ завзято циркулюють чутки про возз'єднання Шейк та батька її дочки Леї Бредлі Купера. Наразі вони вийшли на новий рівень, оскільки у зірковій тусовці активно поширюється новина про те, що колишні кохані задумали народити ще одну дитину.

Тим часом Шейк продовжує відвідувати вечірки та прем'єри, з'являючись там у дуже ефектних образах. Наприклад, зовсім недавно вона опублікувала кадри, де позує в чорних штанах та "голому" топі від Armani.

Фото зроблене у музеї колекції Пеггі Гуггенхайм, де пройшла вечеря Armani Beauty.