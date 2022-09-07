Суперяхта "007" в стиле Джеймса Бонда затонула у греческого побережья

Яхта "007" принадлежит швейцарскому бизнесмену

У греческого острова Китнос затонула 49-метровая суперяхта под названием 007, построенная в стиле фильмов о Джеймсе Бонде. Об этом пишет Daily Mail.

Суперяхта налетела на мель прямо в нескольких метрах от пляжа и стала заваливаться на борт. Пятеро пассажиров, что отдыхали на борту, были спасены береговой охраной.

[ + – ] Яхта "007" полностью затонула у берегов Греции Фото: Greek City Times

Но поднять яхту спасатели и команда не сумели, она накренилась на левый борт и была полностью затоплена.

Вероятно, суперяхта налетела на камни из-за неисправности GPS.

[ + – ] Яхта "007" полностью затонула Фото: Greek City Times

Яхта была разработана турецкой верфи Aegean Yachts в 2006 году. Она оформлена в стиле фильмов о суперагенте о Джеймсе Бонде, могла вместить 10 пассажиров и пять членов экипажа. Последний раз была продана в 2012 году некоему швейцарскому бизнесмену.

Ее украшал фирменный логотип "007" и изображение пистолета, точно такое, как в фильмах о Бонде.

[ + – ] Яхта "007" у берегов Монако Фото: Yacht Charter Fleet

Один из пассажиров рассказал, что у капитана были проблемы с навигацией, он не понимал, насколько местные воды глубоки.

Он подплыл слишком близко к берегу и там судно налетел на камни. Никто из тех, кто был на борту, не пострадал.

Напомним, в начале августа у берегов Испании дотла сгорела новенькая яхта итальянского миллионера Паоло Скудьери. Свою "игрушку" неаполитанец получил только в 2019 году.

А при пересечении залива Сквиллаче на севере Италии затонула яхта My Saga, которая принадлежала российскому миллионеру Геннадию Айвазяну, совладельцу холдинга "Кузбассразрезуголь" и председателю совета директоров компании "Крутрейд".