Супер'яхта "007" у стилі Джеймса Бонда затонула біля грецького узбережжя

Яхта "007" належить швейцарському бізнесмену.

Біля грецького острова Кітнос затонула 49-метрова супер'яхта під назвою "007, побудована в стилі фільмів про Джеймса Бонда. Про це пише Daily Mail.

Супер'яхта налетіла на мілину прямо за кілька метрів від пляжу та стала завалюватися на борт. П'ятьох пасажирів, які відпочивали на борту, врятувала берегова охорона.

[ + – ] Яхта "007" повністю затонула біля берегів Греції Фото: Greek City Times

Але підняти яхту рятувальники та команда не зуміли, вона нахилилася на лівий борт і була повністю затоплена.

Імовірно, супер'яхта налетіла на каміння через несправність GPS.

[ + – ] Яхта "007" повністю затонула Фото: Greek City Times

Яхта була розроблена на турецькій верфі Aegean Yachts у 2006 році. Вона оформлена в стилі фільмів про суперагента про Джеймса Бонда, могла вмістити 10 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Востаннє її продали 2012 року якогомусь швейцарському бізнесмену.

Її прикрашав фірмовий логотип "007" і зображення пістолета, таке, як у фільмах про Бонда.

[ + – ] Яхта "007" біля берегів Монако Фото: Yacht Charter Fleet

Один із пасажирів розповів, що капітан мав проблеми з навігацією, він не розумів, наскільки місцеві води глибокі.

Він підплив надто близько до берега, і там судно налетіло на каміння. Ніхто з тих, хто був на борту, не постраждав.

Нагадаємо, на початку серпня біля берегів Іспанії вщент згоріла нова яхта італійського мільйонера Паоло Скудьєрі. Свою "іграшку" неаполітанець отримав лише у 2019 році.

А під час перетину затоки Сквіллаче на півночі Італії затонула яхта My Saga, яка належала російському мільйонеру Геннадію Айвазяну, співвласнику холдингу "Кузбассрозрізвугілля" та голові ради директорів компанії "Крутрейд".