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Стиль жизни Умерла королева Великобритании Елизавета II

Генсеки, премьеры и президенты. С кем из лидеров встречалась и кого пережила королева Елизавета II

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Фото: Getty Images | Встреча королевы Елизаветы II с первым президентом РФ Борисом Ельциным

Королева Елизавета II взошла на престол в 1952 году, когда в СССР правил Сталин, в США – Белый дом вскоре занял Дуайт Эйзенхауэр, а премьер-министром Великобритании был Уинстон Черчилль.

Королева Елизавета II скончалась в 96 лет. Она взошла на престол, когда мир еще переживал последствия Второй мировой войны, а трансляция ее коронации по телевидению стала настоящей сенсацией. Умерла королева когда космические полеты стали обычным явлением, а мировое сообщество уже не мыслит своего существования без Интернета.

К слову, 26 марта 1976 года Елизавета II стала первым главой государства, которая использовала электронную почту, отправив свое первое электронное письмо. Правда это был еще не Интернет, а ARPANET. Письмо было отправлено на конференцию по информационным технологиям в Малверне.

За время своего 70-летнего правления королева встречалась с сотнями мировых лидеров, королей, премьер-министров и первых леди. Она, например, стала первым британским монархом, посетившим Японию и Ватикан.

За время ее правления в Великобритании сменилось 15 премьер-министров. И за считанные дни до смерти Елизавета II успела поприветствовать на посту Лиз Трасс, нового премьера и третью женщину-премьера на этом посту.

Первым премьер-министром королевы был легендарный Уинстон Черчилль. Вторым министром Елизаветы II был консерватор Энтони Иден.

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Уинстон Черчилль открывает дверь королеве Елизавете в
Фото: Getty Images

После него был Гарольд Макмиллан, который работал с 1957-го по 1963 год. А с 1963-го по 1964-й эту должность занимал Александр Дуглас-Хьюм.

1964-го по 1970-й министром был Гарольд Вильсон. С 1970-го по 1974-й работал Эдвард Хит. С 1974-го по 1976-й премьером снова стал Гарольд Вильсон, а в 1976-й и до 1979-го работал Джеймс Каллаган.

С 1979-го и по 1990-й год пост премьер-министра Великобритании впервые заняла женщина – "железная леди" Маргарет Тэтчер. Так что королева стала свидетелем и участником одного из наиболее важных исторических событий — эмансипации в деле.

Тэтчер сменил Джон Мейджор, который работал премьером до 1997-го.

В 1997-м и на следующие десять лет ему на смену пришел Тони Блэр. Позже инcайдеры сообщали, что "королева была раздражена и огорчена многочисленными изменениями, предпринятыми ради самих изменений". И не слишком высоко оценивала работу кабинета министров Блэра.

После Блэра в 2007-м пришел Гордон Браун, который работал до 2010 года. После — Дэвид Кэмерон. Далее королева приветствовала на посту Терезу Мэй, а с 2019 года – Бориса Джонсона.

С лидером Консервативной партии – Лиз Трасс, 15-м премьер-министром, королева встретилась в замке Балморал. В силу возраста изменив правилу встречаться с премьер-министрами в Лондоне.

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Встреча Елизаветы II и Лиз Трасс
Фото: The Royal Family/Twitter

Но стоит отметить, что когда Елизавета взошла на престол, в СССР у власти еще находился Иосиф Сталин, который вскоре умер (в 1953 году).

С Первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым Елизавета II даже встречалась 22 апреля 1956 года в Виндзорском дворце, когда тот прибыл с официальным визитом в Великобританию.

Этот визит Хрущев даже описывал в своих мемуарах "Время. Люди. Власть". Он отдельно упомянул, что явился к королеве в обычном костюме. А она вышла к советской делегации в "светлом платье неяркой расцветки".

"Елизавета II — обычная женщина, жена своего мужа и мать своих детей. Такой она представилась нам, и такое у нас осталось впечатление. Голос у нее мягкий, спокойный, не претендующий ни на что особенное. Вопросы она ставила такие же, которые задает при встрече с советскими людьми любая иностранка", — писал Хрущев.

Правда, подарки он королевской семье преподнес "царские": коня ахалтекинской породы и арабского скакуна, бриллиантовую брошь с сапфиром, соболиную пелерину, картину Игоря Грабаря "Зимний день" (сначала хотели дарить полотно Айвазовского, но передумали).

Принцу Филиппу достался ларец с винами, шкатулка с изображением Елизаветы II, тульский самовар. Принцам и принцессе достались детские книги и конфеты, а принцессе Анне еще и медвежонок, который потом жил в Лондонском зоопарке под кличкой Никки.

Примечательно, но королеве-матери подарили соболей и антикварную брошь Фаберже – веточку ландыша. Подарок королева-мать ни разу не надевала, как и королева Елизавета II, подозревая, что брошь была конфискована у кого-то из российских дворян во время революции.

А коня-ахалтекинца королева называла "весьма норовистым".

С Леонидом Брежневым королева не встречалась, хотя он по слухам, был ею очарован. С Юрием Андроповым и Константином Черненко – также. С Михаилом Горбачевым королева встретилась в 1989 году в Виндзорском замке. Советский переводчик отмечал, что "Горбачев был впечатлен". Теперь, когда Горбачев умер, королева стала тем самым монархом, что пережил всех генсеков Советского союза: от первого и до последнего.

Елизавета II, михаил горбачев
Елизавета II с Михаилом Горбачевым
Фото: ТАСС

В 1994 году уже после распада Советского Союза королева в первый и последний раз посетила Россию, встретившись с Борисом Ельциным. Путин встречался с королевой, когда сам был в Великобритании.

Ельцин, к слову, пытался помочь Елизавете II снять пальто, в то время, как это категорически запрещено протоколом. Королева – увернулась.

Елизавета II, борис ельцин
Елизавета II с Борисом Ельциным
Фото: ТАСС

С американскими президентами королева встречалась почти со всеми. За исключением Линдона Джонсона. Причем происходило это как в США, так и Великобритании. Первым американским президентом, который пожал руку королеве, стал Дуайт Эйзенхауэр в 1957 году.

Визит четы Кеннеди даже был показан в нашумевшем сериале "Корона".

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Королева Елизавета II встречается с четой Кеннеди
Фото: BBC

С Джеральдом Фордом Елизавета II танцевала вальс, а с Рональдом Рейганом каталась верхом по Виндзорскому парку.

Елизавета II, рональд рейган
Королева Елизавета катается по Виндзорскому парку в компании Рональда Рейгана
Фото: The Royal Family

Джимми Картер вспоминал, что королева даже жаловалась ему на диеты. Она годами весила около 50 килограмм и сохраняла осиную талию. Все для того, чтобы не перешивать официальные наряды, военную униформу и не создавать проблем портным, которые подготавливали ее наряды для зарубежных визитов.

Мишель Обама вспоминала, что на встрече с королевой нарушила протокол, приобняв Елизавету II, когда они обменялись репликами о неудобной обуви. Королева, к слову, ответила на объятие.

Дональд Трамп впоследствии совершил ту же ошибку, ведь трогать королеву не дозволяется.

донеальд трамп, Елизавета II
Встреча Дональда Трампа и королевы Елизаветы ІІ
Фото: The Royal Family

Чета Байден также успела встретится с королевой в 2021 году. А Мелания Трамп, как считают журналисты, даже переняла некоторые из привычек Елизаветы II. Стала говорить "по делу, а не от сердца" и выбрала более царственную манеру держаться, избегая эмоциональности Мишель Обамы.

Теперь, когда 70-летняя эпоха Елизаветы II окончена, начинается эпоха принца Чарльза, который будет править под именем Карл III, но можно прогнозировать что у него будет меньше встреч с историческими личностями.