Генсеки, прем'єри та президенти. З ким із лідерів зустрічалася і кого пережила королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II зійшла на престол у 1952 році, коли в СРСР правив Сталін, у США — Білий дім незабаром зайняв Дуайт Ейзенхауер, а прем'єр-міністром Великої Британії був Вінстон Черчилль.

Королева Єлизавета II померла в 96 років. Вона зійшла на престол, коли світ ще переживав наслідки Другої світової війни, а трансляція її коронації на телебаченні стала справжньою сенсацією. Померла королева, коли космічні польоти стали звичайним явищем, а світова спільнота вже не мислить свого існування без інтернету.

До речі, 26 березня 1976 року Єлизавета II стала першим главою держави, яка використовувала електронну пошту, надіславши свого першого електронного листа. Щоправда, це був ще не інтернет, а ARPANET. Лист був надісланий на конференцію з інформаційних технологій у Малверні.

За час свого 70-річного правління королева зустрічалася із сотнями світових лідерів, королів, прем'єр-міністрів і перших леді. Вона, наприклад, стала першим британським монархом, який відвідав Японію і Ватикан.

За час її правління у Великій Британії змінилося 15 прем'єр-міністрів. І за лічені дні до смерті Єлизавета II встигла привітати на посаді Ліз Трасс, нову прем'єрку та третю жінку-прем'єра на цій посаді.

Першим прем'єр-міністром королеви був легендарний Вінстон Черчилль. Другим міністром Єлизавети II був консерватор Ентоні Іден.

[ + – ] Вінстон Черчилль відчиняє двері королеві Єлизаветі Фото: Getty Images

Після нього був Гарольд Макміллан, який працював із 1957 по 1963 рік. А з 1963 по 1964 цю посаду обіймав Александр Дуглас-Г'юм.

З 1964-го по 1970-й міністром був Гарольд Вільсон. З 1970-го по 1974-й працював Едвард Гіт. З 1974-го по 1976-й прем'єром знову став Гарольд Вільсон, а 1976-го і до 1979-го працював Джеймс Каллаган.

З 1979-го і до 1990-го року пост прем'єр-міністра Великої Британії вперше зайняла жінка — "залізна леді" Маргарет Тетчер. Тож королева стала свідком та учасником однієї з найважливіших історичних подій — емансипації у справі.

Тетчер змінив Джон Мейджор, який працював прем'єром до 1997-го.

У 1997-му і на наступні десять років йому на зміну прийшов Тоні Блер. Пізніше інcайдери повідомляли, що "королева була роздратована та засмучена численними змінами, вжитими заради самих змін". І не надто високо оцінювала роботу кабінету міністрів Блера.

Після Блера в 2007-му прийшов Гордон Браун, який працював до 2010 року. Після — Девід Кемерон. Далі королева вітала на посту Терезу Мей, а з 2019 року — Бориса Джонсона.

З лідеркою Консервативної партії — Ліз Трасс, 15 прем'єр-міністринею, королева зустрілася в замку Балморал. Через вік змінивши правило зустрічатися з прем'єр-міністрами в Лондоні.

[ + – ] Зустріч Єлизавети II та Ліз Трасс Фото: The Royal Family/Twitter

Але варто зазначити, що коли Єлизавета зійшла на престол, в СРСР при владі ще знаходився Йосип Сталін, який невдовзі помер (у 1953 році).

З Першим секретарем ЦК КПРС Микитою Хрущовим Єлизавета II навіть зустрічалася 22 квітня 1956 року у Віндзорському палаці, коли той прибув із офіційним візитом до Великої Британії.

Цей візит Хрущов навіть описував у своїх мемуарах "Час. Люди. Влада". Він окремо згадав, що прийшов до королеви у звичайному костюмі. А вона вийшла до радянської делегації у "світлій сукні неяскравого забарвлення".

"Єлизавета II — звичайна жінка, дружина свого чоловіка і мати своїх дітей. Такою вона представилася нам, і таке в нас залишилося враження. Голос у неї м'який, спокійний, не претендує ні на що особливе. Питання вона ставила такі ж, які ставить під час зустрічі з радянськими людьми будь-яка іноземка", — писав Хрущов.

Щоправда, подарунки він королівській родині підніс "царські": коня ахалтекінської породи та арабського скакуна, діамантову брошку із сапфіром, соболину пелерину, картину Ігоря Грабаря "Зимовий день" (спочатку хотіли дарувати полотно Айвазовського, але передумали).

Принцу Філіпу дісталася скринька з винами, скринька із зображенням Єлизавети II, тульський самовар. Принцам і принцесі дісталися дитячі книги та цукерки, а принцесі Анні ще й ведмежа, яке потім жило в Лондонському зоопарку на прізвисько Ніккі.

Цікаво, але королеві-матері подарували соболів та антикварну брошку Фаберже — гілочку конвалії. Подарунок королева-мати жодного разу не одягала, як і королева Єлизавета II, підозрюючи, що брошка була конфіскована у когось із російських дворян під час революції.

А коня-ахалтекінця королева називала "дуже норовистим".

З Леонідом Брежнєвим королева не зустрічалася, хоча він за чутками був нею зачарований. З Юрієм Андроповим і Костянтином Черненком — теж. З Михайлом Горбачовим королева зустрілася у 1989 році у Віндзорському замку. Радянський перекладач зазначав, що "Горбачов був вражений". Тепер, коли Горбачов помер, королева стала тим самим монархом, який пережив усіх генсеків Радянського Союзу: від першого до останнього.

[ + – ] Єлизавета II з Михайлом Горбачовим Фото: ТАСС

У 1994 році вже після розпаду Радянського Союзу королева вперше і востаннє відвідала Росію, зустрівшись з Борисом Єльциним. Путін зустрічався з королевою, коли сам був у Великій Британії.

Єльцин, до речі, намагався допомогти Єлизаветі II зняти пальто, тоді як це категорично заборонено протоколом. Королева — вивернулася.

[ + – ] Єлизавета II з Борисом Єльциним Фото: ТАСС

З американськими президентами королева зустрічалася майже з усіма. За винятком Ліндона Джонсона. Причому це відбувалося як у США, так і Великій Британії. Першим американським президентом, який потиснув руку королеві, став Дуайт Ейзенхауер у 1957 році.

Візит подружжя Кеннеді навіть був показаний у гучному серіалі "Корона".

[ + – ] Королева Єлизавета II зустрічається з подружжям Кеннеді Фото: trump-elections

З Джеральдом Фордом Єлизавета II танцювала вальс, а з Рональдом Рейганом каталася верхи по Віндзорському парку.

[ + – ] Королева Єлизавета катається по Віндзорському парку в компанії Рональда Рейгана Фото: The Royal Family

Джиммі Картер згадував, що королева навіть скаржилася йому на дієти. Вона роками важила приблизно 50 кілограмів і зберігала осиню талію. Все для того, щоб не перешивати офіційне вбрання, військову уніформу та не створювати проблем кравцям, які готували її вбрання для закордонних візитів.

Мішель Обама згадувала, що на зустрічі з королевою порушила протокол, приобнявши Єлизавету II, коли вони обмінялися репліками про незручне взуття. Королева, до речі, відповіла на обійми.

Дональд Трамп згодом припустився тієї ж помилки, адже чіпати королеву не дозволяється.

[ + – ] Зустріч Дональда Трампа та королеви Єлизавети ІІ Фото: The Royal Family

Байден також встигла зустрітися з королевою в 2021 році. А Меланія Трамп, як вважають журналісти, навіть перейняла деякі звички Єлизавети II. Почала говорити "у справі, а не від серця" та обрала більш царствену манеру триматися, уникаючи емоційності Мішель Обами.

Тепер, коли 70-річна епоха Єлизавети II закінчена, починається епоха принца Чарльза, який правитиме під ім'ям Карл III, але можна прогнозувати, що в нього буде менше зустрічей з історичними особистостями.