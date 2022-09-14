Во имя королевы. Почему принц Уильям и Кейт появились на публике с принцем Гарри и Меган

Недавно четверка впервые вместе вышла на прогулку.

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С того момента, как принц Уильям и Кейт Миддлтон появились на публике с Гарри и Меган Маркл, спустя долгое время вражды, таблоиды интересовало одно — что стало причиной неожиданного воссоединения.

Как пишет New York Post, враждующие семьи объединились для прогулки возле Виндзорского замка в минувшие выходные, где они поблагодарили толпу за то, что те собрались, чтобы отдать дань уважение королеве.

Совместной прогулке членов королевской семьи предшествовали длительные переговоры "за кулисами". Внуки Елизаветы II решили в знак уважения забыть на время старые обиды и вместе почтить память своей знаменитой бабушки.

По информации The Times из-за длительных переговоров принцы Гарри и Уильям с женами опоздали к своему триумфальному появлению на 45 минут. Как известно, именно принц Уильям, недавно назначенный принцем Уэльским и наследником британского престола, пригласил Гарри и Меган Маркл присоединиться к нему и его супруге во время прогулки.

Судя по совместным снимкам, всем четверым совместное времяпровождение далось непросто.

Напомним, вражда между принцем Уэльским и его младшем братом принцем Гарри началась с того момента, как герцог и герцогиня Сассекские оставили свои обязанности членов королевской семьи и переехали в США. Супруг Меган Маркл открыто делился с журналистами тайнами королевской жизни, жалуясь на свою непростую жизнь во дворце. А его супруга обвиняла в расизме королеву и ее семью, так как те якобы интересовались цветом кожи их сына Арчи.

Фокус ранее писал о том, что принц Уильям, по информации СМИ, отказывался встречаться с братом до тех пор, пока тот не опубликует скандальные мемуары, которые должны выйти в конце года. Также Уэльских волнует документальный фильм Netflix, в котором центральную роль играют принц Гарри и Меган Маркл.

Также Фокус ранее писал о том, что эксперт по языку тела разобрал совместный выход Гарри и Уильяма с женами.